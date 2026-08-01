Какова текущая цена Clover Finance?

Clover Finance (CLV) торгуется по цене ₽0.150794716061848320000, что отражает изменение цены на уровне -0.33% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Clover Finance в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2),CoinList Launchpad, CLV часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется CLV?

За последние 24 часа объем торгов CLV составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Clover Finance в обращении?

Сегодня в обращении находится 1224140929.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг CLV?

В настоящее время Clover Finance занимает рейтинг №2060 с рыночной капитализацией ₽184591981.4483704960000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Clover Finance за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.33%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Clover Finance соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2),CoinList Launchpad CLV демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.