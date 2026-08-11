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Текущая цена Pipe Network сегодня составляет 0,01234851 USD. Рыночная капитализация PIPE составляет 1 234 856 USD. Отслеживайте обновления цен PIPE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Pipe Network сегодня составляет 0,01234851 USD. Рыночная капитализация PIPE составляет 1 234 856 USD. Отслеживайте обновления цен PIPE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Pipe Network (PIPE)

Не в листинге

Текущая цена 1 PIPE в USD:

$0,0125245
$0,0125245$0,0125245
+0,08%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Pipe Network (PIPE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 09:41:23 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Pipe Network

Текущая цена Pipe Network (PIPE) сегодня составляет $ 0,01234851 с изменением 3,95% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PIPE на USD составляет $ 0,01234851 за PIPE.

На данный момент Pipe Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 234 856, при оборотном предложении 100,00M PIPE. В течение последних 24 часов, PIPE торговался в диапазоне от $ 0,01113906 (минимум) до $ 0,01529441 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,282006, тогда как исторический минимум составил $ 0,00902284.

В краткосрочной перспективе PIPE изменился на -0,03% за последний час и на +10,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 124,03K.

Рыночная информация Pipe Network (PIPE)

$ 1,23M
$ 1,23M$ 1,23M

$ 124,03K
$ 124,03K$ 124,03K

$ 12,35M
$ 12,35M$ 12,35M

100,00M
100,00M 100,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Pipe Network составляет $ 1,23M, при 24-часовом объеме торгов $ 124,03K. Циркулируещее обращение PIPE составляет 100,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,35M.

История цен Pipe Network в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01113906
$ 0,01113906$ 0,01113906
Мин 24Ч
$ 0,01529441
$ 0,01529441$ 0,01529441
Макс 24Ч

$ 0,01113906
$ 0,01113906$ 0,01113906

$ 0,01529441
$ 0,01529441$ 0,01529441

$ 0,282006
$ 0,282006$ 0,282006

$ 0,00902284
$ 0,00902284$ 0,00902284

-0,03%

+3,95%

+10,64%

+10,64%

История цен Pipe Network (PIPE) в USD

За сегодня изменение цены Pipe Network на USD составило $ +0,00046936.
За последние 30 дней изменение цены Pipe Network на USD составило $ +0,0018690161.
За последние 60 дней изменение цены Pipe Network на USD составило $ +0,0042435654.
За последние 90 дней изменение цены Pipe Network на USD составило $ +0,000000003401665612.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00046936+3,95%
30 дней$ +0,0018690161+15,14%
60 дней$ +0,0042435654+34,37%
90 дней$ +0,000000003401665612+0,00%

Прогноз цены Pipe Network

Прогноз цены Pipe Network (PIPE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PIPE в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Pipe Network (PIPE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Pipe Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Pipe Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PIPE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Pipe Network».

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Источник Pipe Network (PIPE)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Binance Alpha SpotlightCoinList LaunchpadDePIN

О Pipe Network

Какова текущая рыночная цена Pipe Network?

Pipe Network оценивается в ₽0.923876987193641040000, за последние 24 часа он изменился на 3.95%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у PIPE?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии PIPE сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Pipe Network на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов PIPE?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 100000000.0, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Pipe Network?

Pipe Network за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как PIPE показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Storage,Solana Ecosystem,DePIN,Binance Alpha Spotlight,CoinList Launchpad?

По сравнению с другими активами в сегменте Storage,Solana Ecosystem,DePIN,Binance Alpha Spotlight,CoinList Launchpad, динамика PIPE зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 09:41:23 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Pipe Network (PIPE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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