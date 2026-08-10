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Текущая цена 375ai сегодня составляет 0,00644669 USD. Рыночная капитализация EAT составляет 6 446 651 USD. Отслеживайте обновления цен EAT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена 375ai сегодня составляет 0,00644669 USD. Рыночная капитализация EAT составляет 6 446 651 USD. Отслеживайте обновления цен EAT в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена 375ai (EAT)

Не в листинге

Текущая цена 1 EAT в USD:

$0,00644665
$0,00644665$0,00644665
-0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены 375ai (EAT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:24:45 (UTC+8)

Сегодняшняя цена 375ai

Текущая цена 375ai (EAT) сегодня составляет $ 0,00644669 с изменением 0,41% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EAT на USD составляет $ 0,00644669 за EAT.

На данный момент 375ai занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 6 446 651, при оборотном предложении 213,15M EAT. В течение последних 24 часов, EAT торговался в диапазоне от $ 0,00606448 (минимум) до $ 0,0067629 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,076463, тогда как исторический минимум составил $ 0,00540264.

В краткосрочной перспективе EAT изменился на +0,75% за последний час и на -1,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 32,75K.

Рыночная информация 375ai (EAT)

$ 6,45M
$ 6,45M$ 6,45M

$ 32,75K
$ 32,75K$ 32,75K

$ 6,45M
$ 6,45M$ 6,45M

213,15M
213,15M 213,15M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация 375ai составляет $ 6,45M, при 24-часовом объеме торгов $ 32,75K. Циркулируещее обращение EAT составляет 213,15M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,45M.

История цен 375ai в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00606448
$ 0,00606448$ 0,00606448
Мин 24Ч
$ 0,0067629
$ 0,0067629$ 0,0067629
Макс 24Ч

$ 0,00606448
$ 0,00606448$ 0,00606448

$ 0,0067629
$ 0,0067629$ 0,0067629

$ 0,076463
$ 0,076463$ 0,076463

$ 0,00540264
$ 0,00540264$ 0,00540264

+0,75%

+0,41%

-1,69%

-1,69%

История цен 375ai (EAT) в USD

За сегодня изменение цены 375ai на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены 375ai на USD составило $ -0,0027516974.
За последние 60 дней изменение цены 375ai на USD составило $ -0,0035827086.
За последние 90 дней изменение цены 375ai на USD составило $ -0,000000000524481941.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,41%
30 дней$ -0,0027516974-42,68%
60 дней$ -0,0035827086-55,57%
90 дней$ -0,000000000524481941-0,00%

Прогноз цены 375ai

Прогноз цены 375ai (EAT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена EAT в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены 375ai (EAT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена 375ai потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену 375ai достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены EAT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены 375ai».

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Источник 375ai (EAT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Artificial Intelligence (AI)CoinList LaunchpadDePIN

О 375ai

Какова текущая цена 375ai?

Текущая оценка составляет ₽0.482412967576947232000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 0.41%.

Как рыночные настроения влияют на EAT?

Настроения формируются под воздействием макроэкономических условий, новостей об отрасли и событий в экосистеме --. Позитивные настроения часто коррелируют с ростом объема торгов и краткосрочным повышением цен.

Какова рыночная капитализация и глобальный рейтинг 375ai?

С рыночной капитализацией ₽482410049.1636629728000 375ai занимает #2505 место, что подчеркивает его влияние и масштаб на общем рынке.

Какова недавняя торговая активность?

EAT зафиксировал ₽-- в объеме торгов за 24 часа, что демонстрирует уровень активного участия мировых трейдеров.

Насколько волатильна EAT сегодня?

Волатильность токена составляет --%, что помогает трейдерам оценить, испытывает ли рынок стабильность или быстрые колебания.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа?

Цена колебалась между ₽0.453811769080108544000 и ₽0.50607531282350112000, что свидетельствует о внутридневной ценовой устойчивости.

Какие долгосрочные факторы влияют на 375ai?

К таким факторам относятся циркулирующее предложение (213148147.9999913 токенов), тенденции принятия в рамках Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Solana Ecosystem,DePIN,CoinList Launchpad и общая популярность сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:24:45 (UTC+8)

Важные обновления индустрии 375ai (EAT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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