Сегодняшняя цена 375ai

Текущая цена 375ai (EAT) сегодня составляет $ 0,00644669 с изменением 0,41% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EAT на USD составляет $ 0,00644669 за EAT.

На данный момент 375ai занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 6 446 651, при оборотном предложении 213,15M EAT. В течение последних 24 часов, EAT торговался в диапазоне от $ 0,00606448 (минимум) до $ 0,0067629 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,076463, тогда как исторический минимум составил $ 0,00540264.

В краткосрочной перспективе EAT изменился на +0,75% за последний час и на -1,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 32,75K.

Рыночная информация 375ai (EAT)

Рыночная капитализация $ 6,45M$ 6,45M $ 6,45M Объем (24Ч) $ 32,75K$ 32,75K $ 32,75K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 6,45M$ 6,45M $ 6,45M Оборотное предложение 213,15M 213,15M 213,15M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация 375ai составляет $ 6,45M, при 24-часовом объеме торгов $ 32,75K. Циркулируещее обращение EAT составляет 213,15M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,45M.