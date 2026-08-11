Сегодняшняя цена Nibiru

Текущая цена Nibiru (NIBI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NIBI на USD составляет $ 0 за NIBI.

На данный момент Nibiru занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 526,681, при оборотном предложении 1.04B NIBI. В течение последних 24 часов, NIBI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.960086, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе NIBI изменился на +0.00% за последний час и на -1.38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 32.66K.

Рыночная информация Nibiru (NIBI)

Рыночная капитализация $ 526.68K$ 526.68K $ 526.68K Объем (24Ч) $ 32.66K$ 32.66K $ 32.66K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 560.39K$ 560.39K $ 560.39K Оборотное предложение 1.04B 1.04B 1.04B Общее предложение 1,106,134,402.232569 1,106,134,402.232569 1,106,134,402.232569

Текущая рыночная капитализация Nibiru составляет $ 526.68K, при 24-часовом объеме торгов $ 32.66K. Циркулируещее обращение NIBI составляет 1.04B, а общее предложение – 1106134402.232569. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 560.39K.