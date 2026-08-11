Какова текущая цена Rally?

Rally оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 2.55%.

Насколько быстро растёт сообщество RLY?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Rally?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Rally в секторе SocialFi,Yield Farming,Ethereum Ecosystem,Alleged SEC Securities,Coinbase Ventures Portfolio,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,CoinList Launchpad. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов RLY?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как RLY соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽104.75097134656000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 5011892646.271167 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.