GOG

Guild of Guardians – это многопользовательская ролевая мобильная игра, основанная на решении масштабирования второго уровня Immutable X для Ethereum. Как и в других GameFi-проектах, игровые активы представлены в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT), а игроки получают вознаграждения за выполнение различных задач. Внутренняя валюта Guild of Guardians называется GOG. Она позволяет игрокам участвовать в управлении игрой и обеспечивает функции «играйте и зарабатывайте».

Название криптовалютыGOG

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнETH

ВведениеGuild of Guardians – это многопользовательская ролевая мобильная игра, основанная на решении масштабирования второго уровня Immutable X для Ethereum. Как и в других GameFi-проектах, игровые активы представлены в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT), а игроки получают вознаграждения за выполнение различных задач. Внутренняя валюта Guild of Guardians называется GOG. Она позволяет игрокам участвовать в управлении игрой и обеспечивает функции «играйте и зарабатывайте».

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