GOG

Guild of Guardians – это многопользовательская ролевая мобильная игра, основанная на решении масштабирования второго уровня Immutable X для Ethereum. Как и в других GameFi-проектах, игровые активы представлены в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT), а игроки получают вознаграждения за выполнение различных задач. Внутренняя валюта Guild of Guardians называется GOG. Она позволяет игрокам участвовать в управлении игрой и обеспечивает функции «играйте и зарабатывайте».

Название криптовалютыGOG

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

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Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

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Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

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Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнETH

ВведениеGuild of Guardians – это многопользовательская ролевая мобильная игра, основанная на решении масштабирования второго уровня Immutable X для Ethereum. Как и в других GameFi-проектах, игровые активы представлены в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT), а игроки получают вознаграждения за выполнение различных задач. Внутренняя валюта Guild of Guardians называется GOG. Она позволяет игрокам участвовать в управлении игрой и обеспечивает функции «играйте и зарабатывайте».

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
GOG/USDT
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Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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