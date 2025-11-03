Flayer (FLAY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.02418505 $ 0.02418505 $ 0.02418505 24h alacsony $ 0.02631569 $ 0.02631569 $ 0.02631569 24h magas 24h alacsony $ 0.02418505$ 0.02418505 $ 0.02418505 24h magas $ 0.02631569$ 0.02631569 $ 0.02631569 Minden idők csúcspontja $ 0.257272$ 0.257272 $ 0.257272 Legalacsonyabb ár $ 0.01259989$ 0.01259989 $ 0.01259989 Árváltozás (1H) -1.64% Árváltozás (1D) +0.77% Árváltozás (7D) -12.59% Árváltozás (7D) -12.59%

Flayer (FLAY) valós idejű ár: $0.02447963. Az elmúlt 24 órában, a(z)FLAY legalacsonyabb ára $ 0.02418505, legmagasabb ára pedig $ 0.02631569 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FLAY valaha volt legmagasabb ára $ 0.257272, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01259989 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FLAY változása a következő volt: -1.64% az elmúlt órában, +0.77% az elmúlt 24 órában, és -12.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Flayer (FLAY) piaci információk

Piaci érték $ 14.63M$ 14.63M $ 14.63M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 24.38M$ 24.38M $ 24.38M Forgalomban lévő készlet 600.00M 600.00M 600.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Flayer jelenlegi piaci plafonja $ 14.63M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FLAY keringésben lévő tokenszáma 600.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 24.38M.