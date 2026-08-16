قیمت امروز Navio

قیمت لحظه‌ ای Navio (NAV) در حال حاضر برابر با $ 0.03492807 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NAV به USD برابر با $ 0.03492807 برای هر NAV می‌ باشد.

توکن Navio در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,692,058 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 77.08M NAV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NAV در بازه‌ ای بین $ 0.03410379 (حداقل) و $ 0.03747035 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.93 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NAV طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -0.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 26.07 رسیده است.

اطلاعات بازار Navio (NAV)

ارزش بازار $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M حجم (24 ساعته) $ 26.07$ 26.07 $ 26.07 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M سرمایه در گردش 77.08M 77.08M 77.08M عرضه کل 77,077,429.0 77,077,429.0 77,077,429.0

ارزش بازار فعلی Navio برابر است با $ 2.69M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 26.07. عرضه در گردش NAV برابر است با 77.08M، و عرضه کل آن 77077429.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.69M است.