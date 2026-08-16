قیمت امروز Exiom

قیمت لحظه‌ ای Exiom (XEQM) در حال حاضر برابر با $ 0.01569848 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XEQM به USD برابر با $ 0.01569848 برای هر XEQM می‌ باشد.

توکن Exiom در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,385,403 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 279.35M XEQM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XEQM در بازه‌ ای بین $ 0.01484278 (حداقل) و $ 0.0160213 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04690991 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00711336 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XEQM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.31% و در هفت روز اخیر به میزان -5.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 96.89 رسیده است.

اطلاعات بازار Exiom (XEQM)

ارزش بازار $ 4.39M$ 4.39M $ 4.39M حجم (24 ساعته) $ 96.89$ 96.89 $ 96.89 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.39M$ 4.39M $ 4.39M سرمایه در گردش 279.35M 279.35M 279.35M عرضه کل 279,346,710.0 279,346,710.0 279,346,710.0

ارزش بازار فعلی Exiom برابر است با $ 4.39M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 96.89. عرضه در گردش XEQM برابر است با 279.35M، و عرضه کل آن 279346710.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.39M است.