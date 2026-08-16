قیمت امروز Umbra

قیمت لحظه‌ ای Umbra (UMBRA) در حال حاضر برابر با $ 0.20416 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UMBRA به USD برابر با $ 0.20416 برای هر UMBRA می‌ باشد.

توکن Umbra در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,826,474 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 13.84M UMBRA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UMBRA در بازه‌ ای بین $ 0.204143 (حداقل) و $ 0.214708 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.48 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.196699 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UMBRA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.47% و در هفت روز اخیر به میزان -21.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 18.86K رسیده است.

اطلاعات بازار Umbra (UMBRA)

ارزش بازار $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M حجم (24 ساعته) $ 18.86K$ 18.86K $ 18.86K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.58M$ 5.58M $ 5.58M سرمایه در گردش 13.84M 13.84M 13.84M عرضه کل 27,344,397.047497 27,344,397.047497 27,344,397.047497

ارزش بازار فعلی Umbra برابر است با $ 2.83M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 18.86K. عرضه در گردش UMBRA برابر است با 13.84M، و عرضه کل آن 27344397.047497 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.58M است.