قیمت امروز PRXVT by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای PRXVT by Virtuals (PRXVT) در حال حاضر برابر با $ 0.00165204 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PRXVT به USD برابر با $ 0.00165204 برای هر PRXVT می‌ باشد.

توکن PRXVT by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,499,621 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 623.96M PRXVT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PRXVT در بازه‌ ای بین $ 0.00160665 (حداقل) و $ 0.00168513 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0114515 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PRXVT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -4.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.28K رسیده است.

اطلاعات بازار PRXVT by Virtuals (PRXVT)

ارزش بازار $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M حجم (24 ساعته) $ 2.28K$ 2.28K $ 2.28K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M سرمایه در گردش 623.96M 623.96M 623.96M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی PRXVT by Virtuals برابر است با $ 1.50M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.28K. عرضه در گردش PRXVT برابر است با 623.96M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.65M است.