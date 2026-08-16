قیمت امروز Octra

قیمت لحظه‌ ای Octra (OCT) در حال حاضر برابر با $ 0.02054521 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OCT به USD برابر با $ 0.02054521 برای هر OCT می‌ باشد.

توکن Octra در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,845,697 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 625.20M OCT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OCT در بازه‌ ای بین $ 0.02044459 (حداقل) و $ 0.02077258 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.141929 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01439789 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OCT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -3.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.05K رسیده است.

اطلاعات بازار Octra (OCT)

ارزش بازار $ 12.85M$ 12.85M $ 12.85M حجم (24 ساعته) $ 3.05K$ 3.05K $ 3.05K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.85M$ 12.85M $ 12.85M سرمایه در گردش 625.20M 625.20M 625.20M عرضه کل 625,202,731.0 625,202,731.0 625,202,731.0

ارزش بازار فعلی Octra برابر است با $ 12.85M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.05K. عرضه در گردش OCT برابر است با 625.20M، و عرضه کل آن 625202731.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.85M است.