NONOSNOX چیست

NØNOS ($NOX) is the native token of the first ZeroState Operating System, an new-era OS built entirely in Rust to prioritize security, fairness, and resilience. $NOX powers a decentralized ecosystem that includes zk-capsules for encrypted state portability, onion mesh networking for anonymous communication, and post-identity applications that allow users to interact without exposing personal data. The project is designed as a foundation for next-generation digital infrastructure where privacy, autonomy, and censorship-resistance are guaranteed at the protocol level. NØNOS ($NOX) is the native token of the first ZeroState Operating System, an new-era OS built entirely in Rust to prioritize security, fairness, and resilience. $NOX powers a decentralized ecosystem that includes zk-capsules for encrypted state portability, onion mesh networking for anonymous communication, and post-identity applications that allow users to interact without exposing personal data. The project is designed as a foundation for next-generation digital infrastructure where privacy, autonomy, and censorship-resistance are guaranteed at the protocol level.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت NONOS (USD)

ارزش NONOS (NOX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از NONOS (NOX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت NONOS را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت NONOS را بررسی کنید!

NOX به ارزهای محلی

توکنومیکس NONOS (NOX)

درک، توکنومیکس NONOS (NOX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NOX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره NONOS (NOX) امروز NONOS (NOX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NOX به واحد USD برابر است با 0.00831249 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NOX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00831249 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NOX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار NONOS چقدر است؟ ارزش بازار NOX برابر است با $ 6.64M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NOX چقدر است؟ عرضه در گردش NOX برابر است با 798.48M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NOX چقدر بوده است؟ NOX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01117559 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NOX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NOX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0010326 USD رسید. حجم معاملات NOX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NOX برابر است با -- USD . آیا NOX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NOX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NOX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به NONOS (NOX)