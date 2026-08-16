قیمت امروز strkBTC

قیمت لحظه‌ ای strkBTC (STRKBTC) در حال حاضر برابر با $ 63,135 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STRKBTC به USD برابر با $ 63,135 برای هر STRKBTC می‌ باشد.

توکن strkBTC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6,100,121 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 96.62 STRKBTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STRKBTC در بازه‌ ای بین $ 62,703 (حداقل) و $ 63,767 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 83,085 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 55,598 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STRKBTC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -2.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 68.65K رسیده است.

اطلاعات بازار strkBTC (STRKBTC)

ارزش بازار $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M حجم (24 ساعته) $ 68.65K$ 68.65K $ 68.65K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M سرمایه در گردش 96.62 96.62 96.62 عرضه کل 96.62 96.62 96.62

ارزش بازار فعلی strkBTC برابر است با $ 6.10M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 68.65K. عرضه در گردش STRKBTC برابر است با 96.62، و عرضه کل آن 96.62 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.10M است.