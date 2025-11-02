Veil Token (VEIL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.133816 Υψηλ. 24H $ 0.174047 Υψηλή συνέχεια $ 0.310953 Χαμηλότερη τιμή $ 0.02251824 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.14% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +58.43%

Veil Token (VEIL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.145971. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VEIL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.133816 και ενός υψηλού $ 0.174047, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VEIL είναι $ 0.310953, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02251824.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VEIL έχει αλλάξει κατά -2.14% την τελευταία ώρα, +3.25% τις τελευταίες 24 ώρες και +58.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Veil Token (VEIL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.93M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.68M Προμήθεια Κυκλοφορίας 68.02M Συνολικός Όγκος 79,999,999.93845622

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Veil Token είναι $ 9.93M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VEIL είναι 68.02M, με συνολική προσφορά 79999999.93845622. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.68M