سعر Tidecoin (TDC)
سعر Tidecoin (TDC) المباشر لليوم هو USD 0.468783. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.63M. يتم تحديث سعر TDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tidecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.04K
- تغيير سعر Tidecoin خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.40M
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خلال اليوم، كان سعر Tidecoin مقابل USD هو $ +0.00028037 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tidecoin مقابل USD هو $ +0.8138544944 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tidecoin مقابل USD هو $ +0.6643143581 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tidecoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00028037
|+0.06%
|30 يوم
|$ +0.8138544944
|+173.61%
|60 يوم
|$ +0.6643143581
|+141.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tidecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+0.06%
-18.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tidecoin offers a high level of protection for digital assets through the use of Falcon-512 (Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU), an advanced cryptographic algorithm based on lattice structures. Unlike traditional cryptocurrencies such as Bitcoin and Litecoin, which may face vulnerabilities with the rise of quantum computing, Tidecoin is built to handle these future challenges.
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