احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TDC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TDC.

سعر Tidecoin (TDC) المباشر لليوم هو USD 0.468783 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.63M . يتم تحديث سعر TDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tidecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.04K - تغيير سعر Tidecoin خلال اليوم هو +0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.40M

أداء سعر Tidecoin (TDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tidecoin مقابل USD هو $ +0.00028037 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tidecoin مقابل USD هو $ +0.8138544944 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tidecoin مقابل USD هو $ +0.6643143581 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tidecoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00028037 +0.06% 30 يوم $ +0.8138544944 +173.61% 60 يوم $ +0.6643143581 +141.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Tidecoin (TDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tidecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.424151$ 0.424151 $ 0.424151 24 ساعة مرتفع $ 0.502735$ 0.502735 $ 0.502735 عالية طوال الوقت $ 0.778444$ 0.778444 $ 0.778444 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) -18.41%

معلومات سوق Tidecoin (TDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: