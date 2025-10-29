معلومات سعر Qubitcoin (QTC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 2.0 24 ساعة منخفض $ 2.47 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 2.0 24 ساعة مرتفع $ 2.47 عالية طوال الوقت $ 8.77 أدنى سعر $ 1.32 تغير السعر (1 ساعة) -2.81% تغير السعر (1يوم) -15.70% تغير السعر (7 أيام) -17.16%

سعر Qubitcoin (QTC) في الوقت الحقيقي هو $2. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QTC بين أدنى سعر $ 2.0 وأعلى سعر $ 2.47، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQTC على الإطلاق هو $ 8.77، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.32.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QTC -2.81% على مدار الساعة الماضية، -15.70% على مدار 24 ساعة، و -17.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Qubitcoin (QTC)

القيمة السوقية $ 4.63M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.63M إمداد دورة التداول 2.31M إجمالي العرض 2,308,250.0

القيمة السوقية الحالية لـ Qubitcoin هي $ 4.63M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QTC يبلغ 2.31M، مع إجمالي عرض 2308250.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.63M.