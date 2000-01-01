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كرنفال TradFi مع 1,000,000$
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أعلى النظام البيئي فائق السيولة التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي فائق السيولة. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
-0.01%
-0.02%
0.00%
$ 74.85B
$ 55.68M
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 59.05
-0.35%
+2.32%
+8.99%
$ 14.96B
$ 15.41K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 1.94M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99891
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 4.06B
$ 79.79M
5
Unit Virtual
Unit Virtual
UVIRT
$ 0.577046
-0.50%
+0.03%
+4.06%
$ 577.05M
$ 3.40K
6
XMR1
XMR1
XMR1
$ 416.03
+0.35%
+0.02%
+5.42%
$ 445.80M
$ 895.88K
7
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.005957
+0.51%
-0.55%
-5.96%
$ 375.21M
$ 25.30M
8
Humanity
Humanity
H
$ 0.11537
+0.17%
-13.03%
+29.47%
$ 324.28M
$ 7.21M
9
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 63,928
-0.21%
+0.01%
+1.14%
$ 209.28M
$ 17.24M
10
$ 779.49
-0.04%
-0.17%
+0.74%
$ 169.01M
$ 86.75
11
$ 226.18
-0.23%
+0.57%
+4.63%
$ 148.41M
$ 525.59
12
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,393.51
-0.11%
+0.01%
+0.92%
$ 120.12M
$ 12.81M
13
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01269
-0.16%
-0.78%
-3.71%
$ 91.99M
$ 4.28M
14
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00285931
-1.99%
+0.05%
+4.83%
$ 91.25M
$ 735.17K
15
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998302
0.00%
0.00%
-0.27%
$ 74.88M
$ 82.25K
16
Derive
Derive
DRV
$ 0.09445
+0.22%
-9.75%
-0.95%
$ 70.85M
$ 592.92K
17
would
would
WOULD
$ 0.06998
-0.30%
-0.04%
-7.43%
$ 69.95M
$ 93.81K
18
Purr
Purr
PURR
$ 0.07291
-0.94%
+6.58%
+16.15%
$ 43.50M
$ 847.91K
19
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.125956
+0.03%
-0.04%
+32.23%
$ 35.33M
$ 1.24M
20
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 731.8
-0.18%
-0.00%
+1.78%
$ 31.70M
$ 1.97M
21
Unit Zcash
Unit Zcash
UZEC
$ 508.56
-0.49%
+0.03%
+5.82%
$ 30.23M
$ 1.02M
22
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.07632
+0.57%
-0.00%
+0.24%
$ 27.48M
$ 95.29K
23
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006221
+0.02%
-3.17%
-1.75%
$ 24.93M
$ 9.77M
24
USDH
USDH
USDH
$ 0.996333
0.00%
+0.00%
+0.62%
$ 21.28M
$ 31.86K
25
Based
Based
BASED
$ 0.07798
+0.08%
-1.12%
+2.32%
$ 18.46M
$ 3.15M
26
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.5
-0.26%
-0.01%
-2.27%
$ 15.43M
$ 40.34K
27
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.00000167
+1.30%
+1.36%
-0.58%
$ 12.94M
$ 34.59B
28
Unit Ethereum
Unit Ethereum
UETH
$ 1,903.49
-0.13%
+0.01%
+2.30%
$ 12.23M
$ 16.44M
29
Unit Fartcoin
Unit Fartcoin
UFART
$ 0.146039
0.00%
+0.01%
+5.83%
$ 11.70M
$ 4.76
30
Unit Solana
Unit Solana
USOL
$ 75.74
-0.32%
+0.00%
+0.85%
$ 10.56M
$ 2.67M
31
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 177.84
+0.61%
+0.06%
+27.93%
$ 8.33M
$ 804.15K
32
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06199
-0.50%
-0.05%
-2.46%
$ 8.14M
$ 923.45K
33
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.00001863
0.00%
-0.31%
+1.43%
$ 6.47M
$ 38.19M
34
HyBridge
HyBridge
BRIDGE
$ 0.02536427
0.00%
--
-16.12%
$ 5.07M
$ 295.46
35
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2707
-3.17%
+8.58%
-3.90%
$ 3.86M
$ 259.04K
36
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.103
-0.35%
+1.45%
+5.24%
$ 3.48M
$ 10.68K
37
HyperLend
HyperLend
HPL
$ 0.00968567
-0.20%
+0.03%
+1.11%
$ 3.24M
$ 9.52K
38
Last USD
Last USD
USDXL
$ 1.002
+0.25%
-0.00%
0.00%
$ 3.21M
$ 8.72K
39
Unit Ansem
Unit Ansem
UANSEM
$ 0.300561
-5.16%
+0.28%
+50.42%
$ 2.76M
$ 481.32K
40
Jeff
Jeff
JEFF
$ 1.63
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 1.62M
$ 2.04K
41
PiP
PiP
PIP
$ 1.68
-0.59%
+0.01%
+3.07%
$ 1.32M
$ 953.95
42
LiquidLaunch
LiquidLaunch
LIQD
$ 0.00096214
0.00%
+0.08%
-9.54%
$ 1.15M
$ 102.27
43
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00610616
+0.01%
+0.01%
+35.61%
$ 1.02M
$ 16.98
44
ATEHUN
ATEHUN
ATEHUN
$ 1.034
0.00%
--
-5.66%
$ 938.26K
$ 290.73
45
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.00092199
-0.08%
+0.01%
-6.28%
$ 770.97K
$ 1.97K
46
Catbal
Catbal
CATBAL
$ 0.728069
0.00%
+0.01%
+4.64%
$ 727.56K
$ 1.02K
47
alright buddy
alright buddy
BUDDY
$ 0.00064196
0.00%
+0.00%
+5.50%
$ 641.94K
$ 703.23
48
Hybridge Bridged LINK
Hybridge Bridged LINK
LINK0
$ 9.52
-0.21%
+0.01%
+10.31%
$ 257.18K
$ 53.45K
49
SatLayer
SatLayer
SLAY
$ 0.00027633
+0.17%
+0.06%
+14.11%
$ 168.28K
$ 19.45
50
Hyperlauncher
Hyperlauncher
LAUNCH
$ 0.00305695
0.00%
--
0.00%
$ 154.69K
$ 0.44

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي فائق السيولة ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي فائق السيولة تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 59 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $101.48B.
ما هو التوكن النظام البيئي فائق السيولة الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي فائق السيولة التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر ANON أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 8.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي فائق السيولة الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 59 النظام البيئي فائق السيولة التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي فائق السيولة الشائعة USDC, HYPE, USDE. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي فائق السيولة ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي فائق السيولة حوالي $101.48B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي فائق السيولة ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.