سعر USDH (USDH)
سعر USDH (USDH) المباشر لليوم هو USD 1.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USDH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USDH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.70K
- تغيير سعر USDH خلال اليوم هو +0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر USDH مقابل USD هو $ +0.00087911 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USDH مقابل USD هو $ +0.0268823000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USDH مقابل USD هو $ +0.0042270000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USDH مقابل USD هو $ +0.0019148085307352 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00087911
|+0.09%
|30 يوم
|$ +0.0268823000
|+2.69%
|60 يوم
|$ +0.0042270000
|+0.42%
|90 يوم
|$ +0.0019148085307352
|+0.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر USDH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+0.09%
+0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hubble Protocol's USDH is backed at least 150% by a basket of decentralized crypto assets including SOL, mSOL, BTC, ETH, RAY, SRM, and FTT. Additional tokens will be whitelisted for borrowing in the future after passing a rigorous vetting process. USDH is a Solana-native SPL token that can be used for anything stablecoins are used for in DeFi: pairing for liquidity on AMMs, bonding for tokens, or held as a store of value. Users can deposit USDH in Hubble's Stability Pool to earn a share of liquidations during market downturns. By helping cover bad debt and keeping the system healthy, Stability Pool providers gain access to bluechip tokens at a steep discount through liquidations
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