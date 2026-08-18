سعر Kinetiq اليوم

السعر المباشر لمشروع Kinetiq (KNTQ) اليوم هو $ 0.126689، مع تغير بنسبة 3.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KNTQ الحالي إلى USD هو $ 0.126689 لكل KNTQ.

يحتل Kinetiq حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,533,070، مع عرض متداول قدره 280.48M KNTQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KNTQ بين $ 0.121618 (أدنى) و$ 0.13326 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.376888، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03578417.

على المدى القصير، تحرك KNTQ بمقدار +0.66% خلال الساعة الماضية و+31.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.42M.

معلومات سوق Kinetiq (KNTQ)

القيمة السوقية $ 35.53M$ 35.53M $ 35.53M الحجم (24 ساعة) $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 126.69M$ 126.69M $ 126.69M إمداد دورة التداول 280.48M 280.48M 280.48M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kinetiq هي $ 35.53M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.42M. العرض المتداول لـ KNTQ يبلغ 280.48M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 126.69M.