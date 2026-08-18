سعر SK Hynix xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع SK Hynix xStock (SKHYX) اليوم هو $ 173.37، مع تغير بنسبة 3.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SKHYX الحالي إلى USD هو $ 173.37 لكل SKHYX.

يحتل SK Hynix xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8,122,503، مع عرض متداول قدره 46.81K SKHYX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SKHYX بين $ 167.59 (أدنى) و$ 177.99 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 193.97، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 114.86.

على المدى القصير، تحرك SKHYX بمقدار +0.44% خلال الساعة الماضية و+27.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 826.52K.

معلومات سوق SK Hynix xStock (SKHYX)

القيمة السوقية $ 8.12M$ 8.12M $ 8.12M الحجم (24 ساعة) $ 826.52K$ 826.52K $ 826.52K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 60.41M$ 60.41M $ 60.41M إمداد دورة التداول 46.81K 46.81K 46.81K إجمالي العرض 348,168.3020736 348,168.3020736 348,168.3020736

القيمة السوقية الحالية لـ SK Hynix xStock هي $ 8.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 826.52K. العرض المتداول لـ SKHYX يبلغ 46.81K، مع إجمالي عرض 348168.3020736. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.41M.