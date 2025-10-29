معلومات سعر Unit Solana (USOL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 191.91 $ 191.91 $ 191.91 24 ساعة منخفض $ 203.79 $ 203.79 $ 203.79 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 191.91$ 191.91 $ 191.91 24 ساعة مرتفع $ 203.79$ 203.79 $ 203.79 عالية طوال الوقت $ 253.02$ 253.02 $ 253.02 أدنى سعر $ 143.23$ 143.23 $ 143.23 تغير السعر (1 ساعة) -0.60% تغير السعر (1يوم) -4.47% تغير السعر (7 أيام) +5.19% تغير السعر (7 أيام) +5.19%

سعر Unit Solana (USOL) في الوقت الحقيقي هو $194.36. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USOL بين أدنى سعر $ 191.91 وأعلى سعر $ 203.79، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSOL على الإطلاق هو $ 253.02، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 143.23.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USOL -0.60% على مدار الساعة الماضية، -4.47% على مدار 24 ساعة، و +5.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Unit Solana (USOL)

القيمة السوقية $ 27.09M$ 27.09M $ 27.09M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 97.18B$ 97.18B $ 97.18B إمداد دورة التداول 139.36K 139.36K 139.36K إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Unit Solana هي $ 27.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USOL يبلغ 139.36K، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 97.18B.