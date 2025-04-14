سعر Last USD (USDXL)
سعر Last USD (USDXL) المباشر لليوم هو USD 0.9908. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.45M. يتم تحديث سعر USDXL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Last USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Last USD خلال اليوم هو -0.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.49M
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خلال اليوم، كان سعر Last USD مقابل USD هو $ -0.0081083808717853 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Last USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Last USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Last USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0081083808717853
|-0.81%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Last USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.73%
-0.81%
-0.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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