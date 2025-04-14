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سعر Last USD (USDXL)

USD

مخطط سعر Last USD (USDXL) المباشر

$0.9908
$0.9908$0.9908
-0.80%(1D)

سعر Last USD (USDXL) لليوم

سعر Last USD (USDXL) المباشر لليوم هو USD 0.9908. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.45M. يتم تحديث سعر USDXL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Last USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Last USD خلال اليوم هو -0.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.49M

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أداء سعر Last USD (USDXL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Last USD مقابل USD هو $ -0.0081083808717853 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Last USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Last USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Last USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0081083808717853-0.81%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Last USD (USDXL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Last USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.981946
$ 0.981946$ 0.981946

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.051
$ 1.051$ 1.051

-0.73%

-0.81%

-0.94%

معلومات سوق Last USD (USDXL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 4.45M
$ 4.45M$ 4.45M

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4.49M
4.49M 4.49M

ما هو Last USD ( USDXL )

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المصدر Last USD (USDXL)

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عملة USDXL إلى العملات المحلية

1 USDXL إلى VND
25,405.1028
1 USDXL إلى AUD
A$1.565464
1 USDXL إلى GBP
0.753008
1 USDXL إلى EUR
0.861996
1 USDXL إلى USD
$0.9908
1 USDXL إلى MYR
RM4.379336
1 USDXL إلى TRY
37.660308
1 USDXL إلى JPY
¥140.931392
1 USDXL إلى RUB
83.9703
1 USDXL إلى INR
85.15926
1 USDXL إلى IDR
Rp16,513.326728
1 USDXL إلى KRW
1,415.427156
1 USDXL إلى PHP
56.653944
1 USDXL إلى EGP
￡E.50.788408
1 USDXL إلى BRL
R$5.806088
1 USDXL إلى CAD
C$1.367304
1 USDXL إلى BDT
120.1345
1 USDXL إلى NGN
1,575.193656
1 USDXL إلى UAH
40.929948
1 USDXL إلى VES
Bs70.3468
1 USDXL إلى PKR
Rs277.215932
1 USDXL إلى KZT
510.975376
1 USDXL إلى THB
฿33.201708
1 USDXL إلى TWD
NT$32.15146
1 USDXL إلى AED
د.إ3.636236
1 USDXL إلى CHF
Fr0.802548
1 USDXL إلى HKD
HK$7.6787
1 USDXL إلى MAD
.د.م9.194624
1 USDXL إلى MXN
$20.083516