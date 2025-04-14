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سعر Last USD (USDXL) المباشر لليوم هو USD 0.9908 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.45M . يتم تحديث سعر USDXL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Last USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Last USD خلال اليوم هو -0.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.49M

أداء سعر Last USD (USDXL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Last USD مقابل USD هو $ -0.0081083808717853 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Last USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Last USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Last USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0081083808717853 -0.81% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Last USD (USDXL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Last USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.981946$ 0.981946 $ 0.981946 24 ساعة مرتفع $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 عالية طوال الوقت $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 تغير السعر (1 ساعة) -0.73% تغير السعر (1يوم) -0.81% تغير السعر (7 أيام) -0.94%

معلومات سوق Last USD (USDXL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: