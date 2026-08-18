سعر HyBridge اليوم

السعر المباشر لمشروع HyBridge (BRIDGE) اليوم هو $ 0.02536418، مع تغير بنسبة 11.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BRIDGE الحالي إلى USD هو $ 0.02536418 لكل BRIDGE.

يحتل HyBridge حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,072,758، مع عرض متداول قدره 200.00M BRIDGE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BRIDGE بين $ 0.0253605 (أدنى) و$ 0.03025704 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.106991، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BRIDGE بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-5.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 295.45.

معلومات سوق HyBridge (BRIDGE)

القيمة السوقية $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M الحجم (24 ساعة) $ 295.45$ 295.45 $ 295.45 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M إمداد دورة التداول 200.00M 200.00M 200.00M إجمالي العرض 199,999,881.4610339 199,999,881.4610339 199,999,881.4610339

القيمة السوقية الحالية لـ HyBridge هي $ 5.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 295.45. العرض المتداول لـ BRIDGE يبلغ 200.00M، مع إجمالي عرض 199999881.4610339. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.07M.