احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HFUN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HFUN.

سعر Hypurr Fun (HFUN) المباشر لليوم هو USD 178.95 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 178.41M . يتم تحديث سعر HFUN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hypurr Fun الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.73M - تغيير سعر Hypurr Fun خلال اليوم هو -8.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.05K

أداء سعر Hypurr Fun (HFUN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hypurr Fun مقابل USD هو $ -16.5482971307616 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hypurr Fun مقابل USD هو $ +1,489.1349660900 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hypurr Fun مقابل USD هو $ +1,524.1461041100 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hypurr Fun مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -16.5482971307616 -8.46% 30 يوم $ +1,489.1349660900 +832.15% 60 يوم $ +1,524.1461041100 +851.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hypurr Fun (HFUN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hypurr Fun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 178.55$ 178.55 $ 178.55 24 ساعة مرتفع $ 201.81$ 201.81 $ 201.81 عالية طوال الوقت $ 300.19$ 300.19 $ 300.19 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) -8.46% تغير السعر (7 أيام) -21.51%

معلومات سوق Hypurr Fun (HFUN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: