سعر Hypurr Fun (HFUN)
سعر Hypurr Fun (HFUN) المباشر لليوم هو USD 178.95. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 178.41M. يتم تحديث سعر HFUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hypurr Fun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.73M
- تغيير سعر Hypurr Fun خلال اليوم هو -8.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.05K
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خلال اليوم، كان سعر Hypurr Fun مقابل USD هو $ -16.5482971307616 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hypurr Fun مقابل USD هو $ +1,489.1349660900 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hypurr Fun مقابل USD هو $ +1,524.1461041100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hypurr Fun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -16.5482971307616
|-8.46%
|30 يوم
|$ +1,489.1349660900
|+832.15%
|60 يوم
|$ +1,524.1461041100
|+851.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hypurr Fun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
-8.46%
-21.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
There is no sale and no planned utility for $HFUN. $HFUN was deployed as part of a test for the HypurrFun Telegram bot. The max supply of $HFUN is 1 million. 30% of $HFUN was distributed to $PURR holders, 30% to the creators of the token, and 40% to Hyperliquidity.
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