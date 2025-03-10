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سعر alright buddy (BUDDY) المباشر لليوم هو USD 0.00267898 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.68M . يتم تحديث سعر BUDDY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق alright buddy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.19K - تغيير سعر alright buddy خلال اليوم هو -7.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر alright buddy (BUDDY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر alright buddy مقابل USD هو $ -0.000218867255623242 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر alright buddy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر alright buddy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر alright buddy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000218867255623242 -7.55% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر alright buddy (BUDDY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر alright buddy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00248259$ 0.00248259 $ 0.00248259 24 ساعة مرتفع $ 0.00305581$ 0.00305581 $ 0.00305581 عالية طوال الوقت $ 0.0088531$ 0.0088531 $ 0.0088531 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -7.55% تغير السعر (7 أيام) -64.40%

معلومات سوق alright buddy (BUDDY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: