سعر Unit Ethereum (UETH)
سعر Unit Ethereum (UETH) المباشر لليوم هو USD 1,591.26. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 861.71K. يتم تحديث سعر UETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unit Ethereum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Unit Ethereum خلال اليوم هو -4.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 541.93
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خلال اليوم، كان سعر Unit Ethereum مقابل USD هو $ -69.711799274999 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unit Ethereum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unit Ethereum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unit Ethereum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -69.711799274999
|-4.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unit Ethereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-4.19%
-9.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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