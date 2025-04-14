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سعر Unit Ethereum (UETH) المباشر لليوم هو USD 1,591.26 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 861.71K . يتم تحديث سعر UETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unit Ethereum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Unit Ethereum خلال اليوم هو -4.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 541.93

أداء سعر Unit Ethereum (UETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unit Ethereum مقابل USD هو $ -69.711799274999 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unit Ethereum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unit Ethereum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unit Ethereum مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -69.711799274999 -4.19% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Unit Ethereum (UETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unit Ethereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1,565.98$ 1,565.98 $ 1,565.98 24 ساعة مرتفع $ 1,668.06$ 1,668.06 $ 1,668.06 عالية طوال الوقت $ 1,955.36$ 1,955.36 $ 1,955.36 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -4.19% تغير السعر (7 أيام) -9.32%

معلومات سوق Unit Ethereum (UETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: