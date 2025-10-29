معلومات سعر Nasdaq xStock (QQQX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 628.47 $ 628.47 $ 628.47 24 ساعة منخفض $ 645.64 $ 645.64 $ 645.64 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 628.47$ 628.47 $ 628.47 24 ساعة مرتفع $ 645.64$ 645.64 $ 645.64 عالية طوال الوقت $ 2,014.76$ 2,014.76 $ 2,014.76 أدنى سعر $ 543.74$ 543.74 $ 543.74 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) +1.39% تغير السعر (7 أيام) +4.14% تغير السعر (7 أيام) +4.14%

سعر Nasdaq xStock (QQQX) في الوقت الحقيقي هو $637.33. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QQQX بين أدنى سعر $ 628.47 وأعلى سعر $ 645.64، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQQQX على الإطلاق هو $ 2,014.76، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 543.74.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QQQX +0.12% على مدار الساعة الماضية، +1.39% على مدار 24 ساعة، و +4.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nasdaq xStock (QQQX)

القيمة السوقية $ 8.73M$ 8.73M $ 8.73M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.52M$ 20.52M $ 20.52M إمداد دورة التداول 13.70K 13.70K 13.70K إجمالي العرض 32,199.9198262 32,199.9198262 32,199.9198262

القيمة السوقية الحالية لـ Nasdaq xStock هي $ 8.73M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QQQX يبلغ 13.70K، مع إجمالي عرض 32199.9198262. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.52M.