سعر Felix feUSD (FEUSD)
سعر Felix feUSD (FEUSD) المباشر لليوم هو USD 0.988171. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.14M. يتم تحديث سعر FEUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Felix feUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Felix feUSD خلال اليوم هو -1.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 27.15M
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خلال اليوم، كان سعر Felix feUSD مقابل USD هو $ -0.0109417581984405 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Felix feUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Felix feUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Felix feUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0109417581984405
|-1.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Felix feUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.92%
-1.09%
-1.30%
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A$1.56131018
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€0.85970877
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$0.988171
|1 FEUSD إلى MYR
RM4.36771582
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₺37.56037971
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¥140.73531382
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₽83.74749225
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|1 FEUSD إلى IDR
Rp16,748.65850465
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₱56.50361778
|1 FEUSD إلى EGP
￡E.50.65364546
|1 FEUSD إلى BRL
R$5.79068206
|1 FEUSD إلى CAD
C$1.36367598
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৳119.81573375
|1 FEUSD إلى NGN
₦1,571.01401922
|1 FEUSD إلى UAH
₴40.82134401
|1 FEUSD إلى VES
Bs70.160141
|1 FEUSD إلى PKR
Rs276.48036409
|1 FEUSD إلى KZT
₸509.61954812
|1 FEUSD إلى THB
฿33.11361021
|1 FEUSD إلى TWD
NT$32.0167404
|1 FEUSD إلى AED
د.إ3.62658757
|1 FEUSD إلى CHF
Fr0.80041851
|1 FEUSD إلى HKD
HK$7.65832525
|1 FEUSD إلى MAD
.د.م9.17022688
|1 FEUSD إلى MXN
$20.03022617