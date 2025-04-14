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سعر Felix feUSD (FEUSD) المباشر لليوم هو USD 0.988171 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.14M . يتم تحديث سعر FEUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Felix feUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Felix feUSD خلال اليوم هو -1.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.15M

أداء سعر Felix feUSD (FEUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Felix feUSD مقابل USD هو $ -0.0109417581984405 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Felix feUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Felix feUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Felix feUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0109417581984405 -1.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Felix feUSD (FEUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Felix feUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.984608$ 0.984608 $ 0.984608 24 ساعة مرتفع $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 عالية طوال الوقت $ 1.067$ 1.067 $ 1.067 تغير السعر (1 ساعة) -0.92% تغير السعر (1يوم) -1.09% تغير السعر (7 أيام) -1.30%

معلومات سوق Felix feUSD (FEUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: