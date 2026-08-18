سعر Sovrun اليوم

السعر المباشر لمشروع Sovrun (SOVRN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOVRN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOVRN.

يحتل Sovrun حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 764,013، مع عرض متداول قدره 836.22M SOVRN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOVRN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.262399، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOVRN بمقدار +0.10% خلال الساعة الماضية و-8.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.49K.

معلومات سوق Sovrun (SOVRN)

القيمة السوقية $ 764.01K$ 764.01K $ 764.01K الحجم (24 ساعة) $ 2.49K$ 2.49K $ 2.49K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 819.34K$ 819.34K $ 819.34K إمداد دورة التداول 836.22M 836.22M 836.22M إجمالي العرض 896,771,567.0 896,771,567.0 896,771,567.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sovrun هي $ 764.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.49K. العرض المتداول لـ SOVRN يبلغ 836.22M، مع إجمالي عرض 896771567.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 819.34K.