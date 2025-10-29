معلومات سعر Unit Pump (UPUMP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00452662 24 ساعة مرتفع $ 0.00518884 عالية طوال الوقت $ 0.00878431 أدنى سعر $ 0.00228745 تغير السعر (1 ساعة) +0.96% تغير السعر (1يوم) -1.03% تغير السعر (7 أيام) +32.50%

سعر Unit Pump (UPUMP) في الوقت الحقيقي هو $0.00489054. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UPUMP بين أدنى سعر $ 0.00452662 وأعلى سعر $ 0.00518884، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUPUMP على الإطلاق هو $ 0.00878431، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00228745.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UPUMP +0.96% على مدار الساعة الماضية، -1.03% على مدار 24 ساعة، و +32.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Unit Pump (UPUMP)

القيمة السوقية $ 156.47M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.90B إمداد دورة التداول 31.90B إجمالي العرض 1,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Unit Pump هي $ 156.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UPUMP يبلغ 31.90B، مع إجمالي عرض 1000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.90B.