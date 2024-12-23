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سعر would (WOULD) المباشر لليوم هو USD 0.060336 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.30M . يتم تحديث سعر WOULD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق would الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 894.18K - تغيير سعر would خلال اليوم هو -2.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.45M

أداء سعر would (WOULD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر would مقابل USD هو $ -0.00183341130634353 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر would مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر would مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر would مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00183341130634353 -2.94% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر would (WOULD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر would: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.053885$ 0.053885 $ 0.053885 24 ساعة مرتفع $ 0.068142$ 0.068142 $ 0.068142 عالية طوال الوقت $ 0.082927$ 0.082927 $ 0.082927 تغير السعر (1 ساعة) -0.91% تغير السعر (1يوم) -2.94% تغير السعر (7 أيام) +53.98%

معلومات سوق would (WOULD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: