سعر Hyperwave اليوم

السعر المباشر لمشروع Hyperwave (HWAVE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HWAVE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HWAVE.

يحتل Hyperwave حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 135,050، مع عرض متداول قدره 261.44M HWAVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HWAVE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00494313، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HWAVE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+54.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 370.80.

معلومات سوق Hyperwave (HWAVE)

القيمة السوقية $ 135.05K$ 135.05K $ 135.05K الحجم (24 ساعة) $ 370.80$ 370.80 $ 370.80 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 436.25K$ 436.25K $ 436.25K إمداد دورة التداول 261.44M 261.44M 261.44M إجمالي العرض 844,505,215.3570733 844,505,215.3570733 844,505,215.3570733

القيمة السوقية الحالية لـ Hyperwave هي $ 135.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 370.80. العرض المتداول لـ HWAVE يبلغ 261.44M، مع إجمالي عرض 844505215.3570733. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 436.25K.