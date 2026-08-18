سعر Harmonix Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Harmonix Finance (HAR) اليوم هو $ 0.00204436، مع تغير بنسبة 7.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HAR الحالي إلى USD هو $ 0.00204436 لكل HAR.

يحتل Harmonix Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,044,333، مع عرض متداول قدره 309.12M HAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HAR بين $ 0.00189639 (أدنى) و$ 0.00204609 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01278724، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00159854.

على المدى القصير، تحرك HAR بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+1.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 139.32.

معلومات سوق Harmonix Finance (HAR)

القيمة السوقية $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M الحجم (24 ساعة) $ 139.32$ 139.32 $ 139.32 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M إمداد دورة التداول 309.12M 309.12M 309.12M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Harmonix Finance هي $ 2.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 139.32. العرض المتداول لـ HAR يبلغ 309.12M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.04M.