سعر Unit Bitcoin (UBTC)
سعر Unit Bitcoin (UBTC) المباشر لليوم هو USD 84,598. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.50M. يتم تحديث سعر UBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unit Bitcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Unit Bitcoin خلال اليوم هو -1.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 53.29
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UBTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UBTC.
خلال اليوم، كان سعر Unit Bitcoin مقابل USD هو $ -859.11077291 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unit Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unit Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unit Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -859.11077291
|-1.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unit Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-1.00%
+6.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 UBTC إلى VND
₫2,169,177,318
|1 UBTC إلى AUD
A$133,664.84
|1 UBTC إلى GBP
￡64,294.48
|1 UBTC إلى EUR
€73,600.26
|1 UBTC إلى USD
$84,598
|1 UBTC إلى MYR
RM373,923.16
|1 UBTC إلى TRY
₺3,215,569.98
|1 UBTC إلى JPY
¥12,066,212.74
|1 UBTC إلى RUB
₽7,169,680.5
|1 UBTC إلى INR
₹7,277,119.96
|1 UBTC إلى IDR
Rp1,409,966,102.68
|1 UBTC إلى KRW
₩121,026,744.78
|1 UBTC إلى PHP
₱4,828,007.86
|1 UBTC إلى EGP
￡E.4,328,879.66
|1 UBTC إلى BRL
R$495,744.28
|1 UBTC إلى CAD
C$116,745.24
|1 UBTC إلى BDT
৳10,257,507.5
|1 UBTC إلى NGN
₦134,495,592.36
|1 UBTC إلى UAH
₴3,494,743.38
|1 UBTC إلى VES
Bs6,006,458
|1 UBTC إلى PKR
Rs23,669,674.42
|1 UBTC إلى KZT
₸43,628,880.56
|1 UBTC إلى THB
฿2,830,649.08
|1 UBTC إلى TWD
NT$2,742,667.16
|1 UBTC إلى AED
د.إ310,474.66
|1 UBTC إلى CHF
Fr68,524.38
|1 UBTC إلى HKD
HK$655,634.5
|1 UBTC إلى MAD
.د.م785,069.44
|1 UBTC إلى MXN
$1,714,801.46