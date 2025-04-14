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سعر Unit Bitcoin (UBTC) المباشر لليوم هو USD 84,598 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.50M . يتم تحديث سعر UBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unit Bitcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Unit Bitcoin خلال اليوم هو -1.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 53.29

أداء سعر Unit Bitcoin (UBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unit Bitcoin مقابل USD هو $ -859.11077291 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unit Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unit Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unit Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -859.11077291 -1.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Unit Bitcoin (UBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unit Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 82,773$ 82,773 $ 82,773 24 ساعة مرتفع $ 86,103$ 86,103 $ 86,103 عالية طوال الوقت $ 88,121$ 88,121 $ 88,121 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) -1.00% تغير السعر (7 أيام) +6.72%

معلومات سوق Unit Bitcoin (UBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: