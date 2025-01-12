سعر ATEHUN (ATEHUN)
سعر ATEHUN (ATEHUN) المباشر لليوم هو USD 3.43. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.12M. يتم تحديث سعر ATEHUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ATEHUN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.65K
- تغيير سعر ATEHUN خلال اليوم هو -1.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 907.81K
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خلال اليوم، كان سعر ATEHUN مقابل USD هو $ -0.061177258794686 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ATEHUN مقابل USD هو $ -1.9429259010 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ATEHUN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ATEHUN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.061177258794686
|-1.75%
|30 يوم
|$ -1.9429259010
|-56.64%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ATEHUN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
-1.75%
-40.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance.
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