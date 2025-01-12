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سعر ATEHUN (ATEHUN) المباشر لليوم هو USD 3.43 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.12M . يتم تحديث سعر ATEHUN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ATEHUN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.65K - تغيير سعر ATEHUN خلال اليوم هو -1.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 907.81K

أداء سعر ATEHUN (ATEHUN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ATEHUN مقابل USD هو $ -0.061177258794686 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ATEHUN مقابل USD هو $ -1.9429259010 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ATEHUN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ATEHUN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.061177258794686 -1.75% 30 يوم $ -1.9429259010 -56.64% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ATEHUN (ATEHUN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ATEHUN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.4$ 3.4 $ 3.4 24 ساعة مرتفع $ 3.5$ 3.5 $ 3.5 عالية طوال الوقت $ 14.82$ 14.82 $ 14.82 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) -1.75% تغير السعر (7 أيام) -40.12%

معلومات سوق ATEHUN (ATEHUN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: