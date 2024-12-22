سعر Catbal ($CATBAL)
سعر Catbal ($CATBAL) المباشر لليوم هو USD 32.49. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.49M. يتم تحديث سعر $CATBAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Catbal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.31M
- تغيير سعر Catbal خلال اليوم هو +15.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.31K
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خلال اليوم، كان سعر Catbal مقابل USD هو $ +4.28 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Catbal مقابل USD هو $ +63.9885871440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Catbal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Catbal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +4.28
|+15.17%
|30 يوم
|$ +63.9885871440
|+196.95%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Catbal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.45%
+15.17%
+8.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Catbal is a memecoin created via Hypurr Fun Bot, Hyperliquid equivalent of Solana's pump.fun. It centers around two intertwined topics: cats and cabals or secret organizations. The content is playful, refers various art works, historical bits and community sourced memes. Catbal's intention is to evolve into a full fledge Intellectual Property, covering images, animations, comic book strips, mobile apps and games, NFTs and more.
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