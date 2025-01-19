سعر Derive (DRV)
سعر Derive (DRV) المباشر لليوم هو USD 0.168865. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.49M. يتم تحديث سعر DRV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Derive الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.47M
- تغيير سعر Derive خلال اليوم هو -4.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 553.82M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DRV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DRV.
خلال اليوم، كان سعر Derive مقابل USD هو $ -0.0081892101585173 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Derive مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Derive مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Derive مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0081892101585173
|-4.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Derive: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.70%
-4.62%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products. Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform. The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup. Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DRV إلى AUD
A$0.27187265
|1 DRV إلى GBP
￡0.1384693
|1 DRV إلى EUR
€0.16379905
|1 DRV إلى USD
$0.168865
|1 DRV إلى MYR
RM0.7598925
|1 DRV إلى TRY
₺5.98288695
|1 DRV إلى JPY
¥26.38853355
|1 DRV إلى RUB
₽17.30697385
|1 DRV إلى INR
₹14.6203317
|1 DRV إلى IDR
Rp2,768.2782456
|1 DRV إلى PHP
₱9.88704575
|1 DRV إلى EGP
￡E.8.510796
|1 DRV إلى BRL
R$1.0300765
|1 DRV إلى CAD
C$0.2431656
|1 DRV إلى BDT
৳20.5170975
|1 DRV إلى NGN
₦263.02918995
|1 DRV إلى UAH
₴7.11090515
|1 DRV إلى VES
Bs9.11871
|1 DRV إلى PKR
Rs47.0761847
|1 DRV إلى KZT
₸89.6301647
|1 DRV إلى THB
฿5.80726735
|1 DRV إلى TWD
NT$5.55396985
|1 DRV إلى CHF
Fr0.15366715
|1 DRV إلى HKD
HK$1.3137697
|1 DRV إلى MAD
.د.م1.6954046