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سعر Derive (DRV) المباشر لليوم هو USD 0.168865 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.49M . يتم تحديث سعر DRV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Derive الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.47M - تغيير سعر Derive خلال اليوم هو -4.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 553.82M

أداء سعر Derive (DRV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Derive مقابل USD هو $ -0.0081892101585173 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Derive مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Derive مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Derive مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0081892101585173 -4.62% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Derive (DRV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Derive: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.168555$ 0.168555 $ 0.168555 24 ساعة مرتفع $ 0.177367$ 0.177367 $ 0.177367 عالية طوال الوقت $ 0.228265$ 0.228265 $ 0.228265 تغير السعر (1 ساعة) -0.70% تغير السعر (1يوم) -4.62% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Derive (DRV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: