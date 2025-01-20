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سعر LiquidLaunch (LIQD) المباشر لليوم هو USD 0.02835188 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.55M . يتم تحديث سعر LIQD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LiquidLaunch الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.70M - تغيير سعر LiquidLaunch خلال اليوم هو -18.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 669.20M

أداء سعر LiquidLaunch (LIQD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LiquidLaunch مقابل USD هو $ -0.00663958972540352 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LiquidLaunch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LiquidLaunch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LiquidLaunch مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00663958972540352 -18.97% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LiquidLaunch (LIQD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LiquidLaunch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02439082$ 0.02439082 $ 0.02439082 24 ساعة مرتفع $ 0.03713189$ 0.03713189 $ 0.03713189 عالية طوال الوقت $ 0.04355767$ 0.04355767 $ 0.04355767 تغير السعر (1 ساعة) -0.80% تغير السعر (1يوم) -18.97% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق LiquidLaunch (LIQD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: