سعر LiquidLaunch (LIQD)
سعر LiquidLaunch (LIQD) المباشر لليوم هو USD 0.02835188. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.55M. يتم تحديث سعر LIQD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LiquidLaunch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.70M
- تغيير سعر LiquidLaunch خلال اليوم هو -18.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 669.20M
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خلال اليوم، كان سعر LiquidLaunch مقابل USD هو $ -0.00663958972540352 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LiquidLaunch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LiquidLaunch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LiquidLaunch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00663958972540352
|-18.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LiquidLaunch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.80%
-18.97%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LiquidLaunch is the first native HyperEVM token & AI launchpad. The platform utilizes a built-in AMM protocol in order to trade tokens. These tokens can optionally choose: Bond to a decentralized exchange, continue trading indefinitely, or go to a Hyperliquid spot auction. The AI side of LiquidLaunch utilizes a custom built framework. The framework is a fully composable natural language model making it easy to hook into provided data sources, such as an API. AI is as strong as the data provided. LiquidLaunch takes a unique approach on the AI / token meta and is even building its own L2 known as the underlayer sidechain, to work with Hyperliquid's current L1.
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