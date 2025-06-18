سعر PiP (PIP)
سعر PiP (PIP) المباشر لليوم هو USD 18.43. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.50M. يتم تحديث سعر PIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PiP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PiP خلال اليوم هو -8.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 786.09K
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خلال اليوم، كان سعر PiP مقابل USD هو $ -1.64582120853451 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PiP مقابل USD هو $ +15.1038015180 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PiP مقابل USD هو $ +37.8251735710 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PiP مقابل USD هو $ +14.240460664577183 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.64582120853451
|-8.20%
|30 يوم
|$ +15.1038015180
|+81.95%
|60 يوم
|$ +37.8251735710
|+205.24%
|90 يوم
|$ +14.240460664577183
|+339.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PiP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.05%
-8.20%
-32.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP’s journey and let’s ride the waves together💧
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