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سعر PiP (PIP) المباشر لليوم هو USD 18.43 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.50M . يتم تحديث سعر PIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PiP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر PiP خلال اليوم هو -8.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 786.09K

أداء سعر PiP (PIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PiP مقابل USD هو $ -1.64582120853451 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PiP مقابل USD هو $ +15.1038015180 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PiP مقابل USD هو $ +37.8251735710 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PiP مقابل USD هو $ +14.240460664577183 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.64582120853451 -8.20% 30 يوم $ +15.1038015180 +81.95% 60 يوم $ +37.8251735710 +205.24% 90 يوم $ +14.240460664577183 +339.91%

تحليل سعر PiP (PIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PiP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 16.76$ 16.76 $ 16.76 24 ساعة مرتفع $ 20.47$ 20.47 $ 20.47 عالية طوال الوقت $ 81.08$ 81.08 $ 81.08 تغير السعر (1 ساعة) +1.05% تغير السعر (1يوم) -8.20% تغير السعر (7 أيام) -32.18%

معلومات سوق PiP (PIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: