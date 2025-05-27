Цена Staked USN (SUSN)
Текущая цена Staked USN (SUSN) сегодня составляет 1.085 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SUSN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Staked USN:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 10.44K USD
- Изменение цены Staked USN в течение дня составляет +0.06%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Staked USN на USD составило $ +0.00060356.
За последние 30 дней изменение цены Staked USN на USD составило $ +0.0055943685.
За последние 60 дней изменение цены Staked USN на USD составило $ +0.0151646110.
За последние 90 дней изменение цены Staked USN на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00060356
|+0.06%
|30 дней
|$ +0.0055943685
|+0.52%
|60 дней
|$ +0.0151646110
|+1.40%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Staked USN: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.01%
+0.06%
-0.03%
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