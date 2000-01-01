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Топ токенов категории Экосистема Sui по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Sui. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,877.66
+0.28%
-2.30%
+0.07%
$ 226.48B
$ 108.71K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 600.6
+0.14%
-1.20%
+1.13%
$ 80.95B
$ 18.68K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
4
Солана
Солана
SOL
$ 76.15
+0.26%
-1.62%
+2.37%
$ 44.06B
$ 416.44K
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,046.87
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
6
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.475
-0.29%
-1.39%
-3.72%
$ 2.79B
$ 22.18K
7
$ 0.6925
+0.38%
-1.19%
-0.85%
$ 2.79B
$ 1.00M
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.947
+0.25%
-3.48%
+1.47%
$ 2.45B
$ 70.07K
9
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.07M
10
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,165
+0.12%
-0.01%
-0.45%
$ 657.85M
$ 708.62K
11
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.998
0.00%
-0.02%
0.00%
$ 336.84M
$ 73.25K
12
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 64,159
0.00%
--
+0.48%
$ 304.61M
$ 151.41
13
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,751
+0.08%
-0.02%
-0.80%
$ 297.49M
$ 20.96M
14
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999258
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 211.16M
$ 5.72M
15
Talus
Talus
US
$ 0.03989
-0.47%
-11.66%
-25.11%
$ 87.80M
$ 1.76M
16
DeepBook
DeepBook
DEEP
$ 0.015233
+0.15%
-3.39%
+0.20%
$ 81.39M
$ 3.77M
17
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.253
-0.19%
-0.30%
+2.67%
$ 77.29M
$ 18.13K
18
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,367.99
+0.13%
+0.01%
+7.80%
$ 71.33M
$ 582.24K
19
S
S
S
$ 0.02341
+0.09%
-2.50%
+3.72%
$ 67.45M
$ 2.91M
20
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02498
+0.04%
-2.91%
+0.60%
$ 60.05M
$ 2.32M
21
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.2125
-1.24%
+2.05%
+37.50%
$ 43.78M
$ 1.19M
22
Magma Finance
Magma Finance
MAGMA
$ 0.18088
-0.30%
-5.70%
-29.34%
$ 34.38M
$ 595.56K
23
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003232
+0.89%
+4.27%
+8.53%
$ 32.50M
$ 1.95B
24
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
BUCK
$ 0.99875
+0.01%
+0.00%
-0.06%
$ 25.93M
$ 81.73K
25
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.746149
+0.39%
-0.00%
-1.01%
$ 24.42M
$ 128.18K
26
Lorenzo stBTC
Lorenzo stBTC
STBTC
$ 64,701
0.00%
-0.00%
+2.60%
$ 20.83M
$ 25.97
27
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.01866
+0.48%
-1.27%
+4.41%
$ 17.73M
$ 4.05M
28
Volo Staked SUI
Volo Staked SUI
VSUI
$ 0.736428
+0.19%
-0.00%
-0.93%
$ 14.98M
$ 27.62K
29
eSui Dollar
eSui Dollar
SUIUSDE
$ 0.998883
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 13.08M
$ 14.50K
30
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01896
-0.26%
-2.86%
+6.43%
$ 12.76M
$ 2.96M
31
Ember Third Eye
Ember Third Eye
ETHIRD
$ 1.048
0.00%
--
-0.10%
$ 10.65M
$ 314.38
32
DeAgentAI
DeAgentAI
AIA
$ 0.06896
-0.83%
-0.19%
+8.30%
$ 8.76M
$ 2.31M
33
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
$ 0.007925
+1.86%
+2.74%
+0.76%
$ 6.53M
$ 7.10M
34
Alpha Fi
Alpha Fi
ALPHA
$ 0.612068
-0.20%
-0.02%
+0.87%
$ 6.10M
$ 2.64K
35
Spring Staked SUI
Spring Staked SUI
SSUI
$ 0.711655
+0.18%
-0.00%
-0.91%
$ 5.90M
$ 5.28
36
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3712
+0.22%
-0.64%
+1.50%
$ 5.02M
$ 148.92K
37
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 65.48
+0.05%
+0.03%
+8.21%
$ 4.78M
$ 24.77K
38
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034953
-0.11%
-0.01%
-13.81%
$ 4.68M
$ 25.72K
39
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.008171
0.00%
-4.13%
-4.61%
$ 4.04M
$ 6.88M
40
Suilend
Suilend
SEND
$ 0.05038
+0.04%
-0.00%
+0.51%
$ 3.71M
$ 818.43
41
Lofi
Lofi
LOFI
$ 0.003674
-1.50%
+1.13%
+0.14%
$ 3.67M
$ 856.28K
42
Ember SUI
Ember SUI
ESUI
$ 0.719448
+0.22%
-0.00%
-0.78%
$ 3.63M
$ 12.42
43
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0.0119
+0.17%
+0.08%
+4.94%
$ 3.56M
$ 4.33M
44
superSUI
superSUI
SUPERSUI
$ 0.700456
0.00%
-0.00%
+2.26%
$ 2.25M
$ 5.86
45
Aftermath Staked SUI
Aftermath Staked SUI
AFSUI
$ 0.740413
+0.26%
-0.00%
-0.40%
$ 2.20M
$ 684.75K
46
LumiWave
LumiWave
LWA
$ 0.00249752
0.00%
--
+0.02%
$ 1.92M
$ 111.72
47
Pawtato
Pawtato
TATO
$ 0.00650439
-0.34%
+0.04%
-1.41%
$ 1.87M
$ 2.30K
48
Ember Earn
Ember Earn
EEARN
$ 1.033
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.29M
$ 66.94K
49
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.0001256
-0.39%
+1.27%
+4.09%
$ 1.27M
$ 436.53M
50
Scallop
Scallop
SCA
$ 0.0061
0.00%
+6.90%
-15.07%
$ 995.04K
$ 702.84K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Sui и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Sui представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 109 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $446.55B.
Какой токен из категории Экосистема Sui демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Sui, отслеживаемых на MEXC, BLUAI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 44.94% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Sui находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 109 токенов категории Экосистема Sui, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Sui относятся ETH, BNB, USDC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Sui?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Sui составляет примерно $446.55B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Sui, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.