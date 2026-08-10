Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Cash Cat сегодня составляет 0.15599 RUB. Рыночная капитализация CASHCAT составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен CASHCAT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Cash Cat сегодня составляет 0.15599 RUB. Рыночная капитализация CASHCAT составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен CASHCAT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о CASHCAT

Информация о цене CASHCAT

Что такое CASHCAT

Официальный сайт CASHCAT

Токеномика CASHCAT

Прогноз цен CASHCAT

История CASHCAT

Руководство по покупке CASHCAT

Конвертер валют CASHCAT в фиат

CASHCAT на споте

Фьючерсы CASHCAT USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Cash Cat

Cash Cat Курс (CASHCAT)

Текущая цена 1 CASHCAT в RUB:

₽12.924896
₽12.924896₽12.924896
+18,27%1D
RUB
График цены Cash Cat (CASHCAT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:03:13 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Cash Cat

Текущая цена Cash Cat (CASHCAT) сегодня составляет ₽ 0.15599 с изменением 18.27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CASHCAT на RUB составляет ₽ 0.15599 за CASHCAT.

На данный момент Cash Cat занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- CASHCAT. В течение последних 24 часов, CASHCAT торговался в диапазоне от ₽ 0.10558 (минимум) до ₽ 0.16738 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе CASHCAT изменился на +2.33% за последний час и на +242.90% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 2,49M.

Рыночная информация Cash Cat (CASHCAT)

--
----

₽ 2,49M
₽ 2,49M₽ 2,49M

₽ 155.99M
₽ 155.99M₽ 155.99M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

Текущая рыночная капитализация Cash Cat составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 2,49M. Циркулируещее обращение CASHCAT составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 155.99M.

История цен Cash Cat в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.10558
₽ 0.10558₽ 0.10558
Мин 24Ч
₽ 0.16738
₽ 0.16738₽ 0.16738
Макс 24Ч

₽ 0.10558
₽ 0.10558₽ 0.10558

₽ 0.16738
₽ 0.16738₽ 0.16738

--
----

--
----

+2.33%

+18.27%

+242.90%

+242.90%

История цен Cash Cat (CASHCAT) в RUB

Отслеживайте изменения цены Cash Cat за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +1.9965997+18.27%
30 дней₽ -0.04478-22.26%
60 дней₽ +0.1314+525.60%
90 дней₽ +0.1314+525.60%
Изменение цены Cash Cat сегодня

Сегодня для CASHCAT зафиксировано изменение ₽ +1.9965997 (+18.27%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Cash Cat за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.04478 (-22.26%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Cash Cat за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CASHCAT изменился на ₽ +0.1314 (+525.60%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Cash Cat за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.1314 (+525.60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Cash Cat (CASHCAT)?

Просмотеть страницу истории цен Cash Cat.

Анализ по Cash Cat

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Cash Cat, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Cash Cat: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CASHCAT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

CASHCAT_USDT в 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны на уровне 0,09781; текущая цена — 0,09965 — находится в середине диапазона между уровнем сопротивления S1 и уровнем поддержки R1. Цена остаётся выше центральной оси, краткосрочные скользящие средние образуют бычью конфигурацию, а долгосрочная трендовая структура пока не демонстрирует пробоя. Рынок находится в фазе бокового движения и коррекции: силы быков и медведей временно уравновешены вблизи ключевой зоны, признаков одностороннего прорыва пока не наблюдается. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нулевой линии, что свидетельствует о снижении краткосрочной восходящей динамики. Показатели RSI находятся в нейтральной зоне, тогда как значения KDJ и StochRSI не демонстрируют экстремальных перекупленных или перепроданных отклонений. Диапазон полос Боллинджера сужается, что указывает на сжатие волатильности. Скоростные индикаторы показывают разнонаправленное движение: сигналы покупки от системы скользящих средних сочетаются с сигналами коррекции от индикаторов импульса, что свидетельствует о рассредоточении рыночной динамики и отсутствии чёткого направляющего фактора. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,10487, что примерно на 5,2% выше текущей цены. Ближайшая поддержка находится на уровне центральной зоны 0,09781 и на уровне S1 — 0,09412, соответственно на расстоянии 1,8% и 5,5% от текущего курса. Далёкие ориентиры — уровень S2 на отметке 0,08706 и уровень R2 на уровне 0,10856. В настоящее время цена заключена между центральной зоной и уровнем R1; ключевым моментом является способность сохранить позиции выше центральной оси либо преодолеть уровень R1.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Cash Cat

Прогноз цены Cash Cat (CASHCAT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CASHCAT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Cash Cat (CASHCAT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Cash Cat потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Cash Cat достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CASHCAT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Cash Cat».

Как купить и инвестировать Cash Cat в Россия

Готовы приступить к работе с Cash Cat? Покупка CASHCAT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Cash Cat. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Cash Cat (CASHCAT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Cash Cat будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Cash Cat (CASHCAT)

Что вы можете сделать с Cash Cat

Владение Cash Cat позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Cash Cat (CASHCAT) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Cash Cat (CASHCAT)

CASHCAT — это мем-коин в сети Robinhood Chain.

Источники Cash Cat

Для более глубокого понимания Cash Cat рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Cash Cat
Обозреватель блоков

Категория :

4chan-ThemedCat-ThemedMeme

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cash Cat

Страница обновлена: 2026-08-10 17:03:13 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Cash Cat (CASHCAT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Cash Cat

CASHCAT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CASHCAT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CASHCAT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Cash Cat (CASHCAT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Cash Cat в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CASHCAT/USDT
₽12.7662272
₽12.7662272₽12.7662272
+17.00%
18.03M (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽0.000000
₽0.000000₽0.000000

0.00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽0.9561448
₽0.9561448₽0.9561448

+20.89%

AurumX

AurumX

UMX

₽16.180912
₽16.180912₽16.180912

-16.60%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽228.276472
₽228.276472₽228.276472

+53.46%

JMDT

JMDT

JMDT

₽86.93728
₽86.93728₽86.93728

-2.48%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽20.61868
₽20.61868₽20.61868

+1,804.58%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2.26755896
₽2.26755896₽2.26755896

+48.57%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0.6602936
₽0.6602936₽0.6602936

+33.16%

Grvt

Grvt

GRVT

₽32.965096
₽32.965096₽32.965096

+37.83%

Bubblemaps

Bubblemaps

BMT

₽2.6386952
₽2.6386952₽2.6386952

+29.32%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор CASHCAT в RUB

Сумма

CASHCAT
CASHCAT
RUB
RUB

1 CASHCAT = 12.8910136 RUB