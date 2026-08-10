Текущее общее настроение на рынке CASHCAT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

CASHCAT_USDT в 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны на уровне 0,09781; текущая цена — 0,09965 — находится в середине диапазона между уровнем сопротивления S1 и уровнем поддержки R1. Цена остаётся выше центральной оси, краткосрочные скользящие средние образуют бычью конфигурацию, а долгосрочная трендовая структура пока не демонстрирует пробоя. Рынок находится в фазе бокового движения и коррекции: силы быков и медведей временно уравновешены вблизи ключевой зоны, признаков одностороннего прорыва пока не наблюдается. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нулевой линии, что свидетельствует о снижении краткосрочной восходящей динамики. Показатели RSI находятся в нейтральной зоне, тогда как значения KDJ и StochRSI не демонстрируют экстремальных перекупленных или перепроданных отклонений. Диапазон полос Боллинджера сужается, что указывает на сжатие волатильности. Скоростные индикаторы показывают разнонаправленное движение: сигналы покупки от системы скользящих средних сочетаются с сигналами коррекции от индикаторов импульса, что свидетельствует о рассредоточении рыночной динамики и отсутствии чёткого направляющего фактора. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,10487, что примерно на 5,2% выше текущей цены. Ближайшая поддержка находится на уровне центральной зоны 0,09781 и на уровне S1 — 0,09412, соответственно на расстоянии 1,8% и 5,5% от текущего курса. Далёкие ориентиры — уровень S2 на отметке 0,08706 и уровень R2 на уровне 0,10856. В настоящее время цена заключена между центральной зоной и уровнем R1; ключевым моментом является способность сохранить позиции выше центральной оси либо преодолеть уровень R1.

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