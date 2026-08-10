Cash Cat Курс (CASHCAT)
Текущая цена Cash Cat (CASHCAT) сегодня составляет ₽ 0.15599 с изменением 18.27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CASHCAT на RUB составляет ₽ 0.15599 за CASHCAT.
На данный момент Cash Cat занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- CASHCAT. В течение последних 24 часов, CASHCAT торговался в диапазоне от ₽ 0.10558 (минимум) до ₽ 0.16738 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе CASHCAT изменился на +2.33% за последний час и на +242.90% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 2,49M.
ROBINHOOD
Текущая рыночная капитализация Cash Cat составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 2,49M. Циркулируещее обращение CASHCAT составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 155.99M.
+2.33%
+18.27%
+242.90%
+242.90%
Отслеживайте изменения цены Cash Cat за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +1.9965997
|+18.27%
|30 дней
|₽ -0.04478
|-22.26%
|60 дней
|₽ +0.1314
|+525.60%
|90 дней
|₽ +0.1314
|+525.60%
Сегодня для CASHCAT зафиксировано изменение ₽ +1.9965997 (+18.27%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.04478 (-22.26%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то CASHCAT изменился на ₽ +0.1314 (+525.60%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.1314 (+525.60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Cash Cat.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Cash Cat, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке CASHCAT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
CASHCAT_USDT в 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны на уровне 0,09781; текущая цена — 0,09965 — находится в середине диапазона между уровнем сопротивления S1 и уровнем поддержки R1. Цена остаётся выше центральной оси, краткосрочные скользящие средние образуют бычью конфигурацию, а долгосрочная трендовая структура пока не демонстрирует пробоя. Рынок находится в фазе бокового движения и коррекции: силы быков и медведей временно уравновешены вблизи ключевой зоны, признаков одностороннего прорыва пока не наблюдается. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нулевой линии, что свидетельствует о снижении краткосрочной восходящей динамики. Показатели RSI находятся в нейтральной зоне, тогда как значения KDJ и StochRSI не демонстрируют экстремальных перекупленных или перепроданных отклонений. Диапазон полос Боллинджера сужается, что указывает на сжатие волатильности. Скоростные индикаторы показывают разнонаправленное движение: сигналы покупки от системы скользящих средних сочетаются с сигналами коррекции от индикаторов импульса, что свидетельствует о рассредоточении рыночной динамики и отсутствии чёткого направляющего фактора. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,10487, что примерно на 5,2% выше текущей цены. Ближайшая поддержка находится на уровне центральной зоны 0,09781 и на уровне S1 — 0,09412, соответственно на расстоянии 1,8% и 5,5% от текущего курса. Далёкие ориентиры — уровень S2 на отметке 0,08706 и уровень R2 на уровне 0,10856. В настоящее время цена заключена между центральной зоной и уровнем R1; ключевым моментом является способность сохранить позиции выше центральной оси либо преодолеть уровень R1.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Cash Cat потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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CASHCAT — это мем-коин в сети Robinhood Chain.
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