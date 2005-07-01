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Топ токенов категории Экосистема Ethereum по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Ethereum. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,873.53
-0.17%
-2.60%
-0.35%
$ 225.97B
$ 105.62K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999133
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.09B
$ 33.66B
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 600.2
-0.05%
-1.37%
+1.06%
$ 80.89B
$ 18.87K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00088
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
5
Рипл
Рипл
XRP
$ 1.0178
-0.15%
-2.06%
-5.58%
$ 63.28B
$ 15.46M
6
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,873.18
-0.17%
-2.63%
-0.42%
$ 16.83B
$ 29.57
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.92
+0.05%
+0.75%
-0.61%
$ 13.96B
$ 17.04K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06975
-0.17%
-1.11%
-1.06%
$ 11.87B
$ 62.84M
9
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0007
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 10.58B
$ 63.89K
10
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.65
0.00%
-0.00%
-1.13%
$ 8.88B
$ 221.15K
11
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,322.38
-0.13%
-0.02%
-0.23%
$ 8.61B
$ 3.19M
12
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,923.65
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
13
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,061.28
-0.25%
-0.02%
-0.27%
$ 6.94B
$ 1.96M
14
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,857
+0.03%
-0.01%
-0.81%
$ 6.18B
$ 296.35M
15
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.72B
$ 424.67K
16
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,872.84
0.00%
-0.02%
-0.15%
$ 4.50B
--
17
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
18
USD1
USD1
USD1
$ 1.00025
0.00%
-0.03%
+0.02%
$ 4.39B
$ 3.33M
19
WETH
WETH
WETH
$ 1,870.68
-0.11%
-0.02%
-0.55%
$ 4.21B
$ 368.17M
20
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09608
-0.97%
-3.03%
-12.02%
$ 3.73B
$ 2.54M
21
Тон
Тон
GRAM
$ 1.324
-0.15%
-1.04%
-4.73%
$ 3.56B
$ 522.59K
22
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 3.48B
$ 440.84M
23
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,067.41
0.00%
-1.01%
+0.76%
$ 3.37B
$ 0.04
24
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
25
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.481
-0.17%
-1.16%
-3.63%
$ 2.80B
$ 22.46K
26
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999575
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 2.78B
$ 81.57M
27
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004623
+0.06%
-0.37%
-7.65%
$ 2.73B
$ 216.50B
28
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
29
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,359.43
-0.06%
+0.04%
+6.73%
$ 2.66B
$ 155.11
30
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.92
-0.23%
-3.03%
+0.43%
$ 2.45B
$ 68.73K
31
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.77M
32
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04696
-0.30%
-3.08%
-13.73%
$ 2.10B
$ 2.58M
33
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6016
-0.77%
-1.90%
-7.98%
$ 2.08B
$ 513.53K
34
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,373.95
-0.03%
+0.04%
+6.87%
$ 1.99B
$ 567.72
35
OKB
OKB
OKB
$ 93.883
-0.03%
-0.94%
+7.77%
$ 1.97B
$ 1.77K
36
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05368
-0.15%
+1.51%
-1.88%
$ 1.71B
$ 1.35M
37
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.34485
-0.58%
-2.09%
-8.21%
$ 1.68B
$ 641.56K
38
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001826
0.00%
+1.11%
+1.22%
$ 1.65B
$ 30.56B
39
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 67.26M
40
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 5.58M
41
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4392
+0.09%
+3.27%
+8.86%
$ 1.45B
$ 210.92K
42
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.71
-0.17%
-1.82%
-1.23%
$ 1.38B
$ 1.47K
43
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.331269
0.00%
+0.01%
+0.77%
$ 1.38B
$ 23.92M
44
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.36B
$ 2.88K
45
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.30B
$ 190.70K
46
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.292
-0.22%
+4.78%
+9.42%
$ 1.27B
$ 117.35K
47
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.0527
-0.28%
-2.70%
-5.35%
$ 1.23B
$ 1.11M
48
Пепе
Пепе
PEPE
$ 0.000002863
-0.21%
-1.82%
-2.15%
$ 1.18B
$ 90.56B
49
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3334
-1.02%
+5.78%
+5.23%
$ 1.16B
$ 3.01M
50
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.63813
+0.59%
+0.65%
+1.25%
$ 1.14B
$ 52.85K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Ethereum и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Ethereum представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 2,987 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $866.13B.
Какой токен из категории Экосистема Ethereum демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Ethereum, отслеживаемых на MEXC, LUCHOW продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 166.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Ethereum находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 2,987 токенов категории Экосистема Ethereum, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Ethereum относятся ETH, USDT, BNB. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Ethereum?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Ethereum составляет примерно $866.13B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Ethereum, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.