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Топ токенов категории Ликвидные стейканные токены по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Ликвидные стейканные токены. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,877.19
-0.17%
-2.63%
-0.42%
$ 16.83B
$ 29.57
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,322.38
-0.13%
-0.02%
-0.23%
$ 8.61B
$ 3.19M
3
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,061.28
-0.25%
-0.02%
-0.27%
$ 6.94B
$ 1.96M
4
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.429802
-0.02%
0.00%
+0.08%
$ 3.20B
$ 1.22M
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 5.58M
6
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 65,826
0.00%
--
+2.04%
$ 918.67M
$ 1.20
7
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 85.37
+0.02%
-0.01%
+2.15%
$ 775.24M
$ 221.83K
8
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 56.22
+1.44%
+0.01%
-0.50%
$ 774.65M
$ 977.95K
9
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98.15
-0.01%
-0.01%
+2.32%
$ 758.03M
$ 9.21M
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,188.32
-0.07%
-0.02%
-0.17%
$ 700.98M
$ 593.16K
11
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,180
+0.09%
-0.01%
-0.35%
$ 657.86M
$ 709.60K
12
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,116.69
-0.05%
-0.01%
+0.51%
$ 606.73M
$ 73.17K
13
Hastra PRIME
Hastra PRIME
PRIME
$ 1.053
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 529.49M
$ 10.78M
14
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,057.89
+0.04%
-0.02%
-0.02%
$ 445.81M
$ 277.72K
15
DoubleZero Staked SOL
DoubleZero Staked SOL
DZSOL
$ 80.56
-0.11%
-0.01%
+2.27%
$ 399.16M
$ 2.06K
16
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 91.16
-0.09%
-0.01%
+2.27%
$ 392.49M
$ 1.52M
17
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.19M
$ 2.88M
18
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,126.77
-0.07%
-0.02%
-0.41%
$ 346.90M
$ 6.39M
19
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 1,992.13
-0.15%
-0.02%
-0.29%
$ 283.16M
$ 112.57K
20
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 89.31
-0.06%
-0.01%
-0.89%
$ 218.92M
$ 396.02
21
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 91.65
-0.12%
-0.01%
+2.25%
$ 212.90M
$ 187.37
22
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,420
-0.02%
-0.01%
-1.05%
$ 189.27M
$ 7.39K
23
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 105.95
-0.07%
-0.01%
+2.39%
$ 179.12M
$ 2.39M
24
Stader ETHx
Stader ETHx
ETHX
$ 2,043.57
-0.06%
--
-0.31%
$ 162.27M
$ 4.62K
25
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 55.07
+1.62%
+0.01%
-0.31%
$ 155.02M
$ 20.40K
26
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 109.46
+0.05%
-0.01%
+2.51%
$ 154.74M
$ 206.94K
27
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.27
0.00%
-0.00%
-3.73%
$ 145.41M
$ 63.74K
28
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 82.84
+0.05%
-0.01%
+2.49%
$ 124.91M
$ 492.65K
29
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,870.52
+0.39%
-0.02%
-0.17%
$ 116.17M
$ 236.68K
30
Aster Staked BNB
Aster Staked BNB
ASBNB
$ 637.38
+0.05%
-0.01%
+0.95%
$ 110.75M
$ 288.87K
31
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 103.52
-0.05%
-0.01%
+2.29%
$ 104.85M
$ 4.11K
32
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 88.43
-0.01%
-0.01%
+2.41%
$ 102.83M
$ 34.82K
33
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
-0.00%
-0.84%
$ 102.14M
$ 4.97K
34
Ethena Staked ENA
Ethena Staked ENA
SENA
$ 0.089005
-0.23%
+0.01%
-4.69%
$ 100.01M
$ 153.39K
35
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 88.17
+0.06%
-0.01%
+2.30%
$ 93.17M
$ 59.04K
36
Staked Cap USD
Staked Cap USD
STCUSD
$ 1.074
-0.09%
0.00%
-0.09%
$ 87.98M
--
37
Saturn sUSDat
Saturn sUSDat
SUSDAT
$ 0.986888
+2.10%
+0.02%
+4.17%
$ 82.42M
$ 2.24M
38
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,178.25
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 80.79M
$ 2.30K
39
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 99.35
-0.06%
-0.01%
+2.38%
$ 69.81M
$ 72.89K
40
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,871.74
-0.04%
-0.02%
-0.16%
$ 69.58M
$ 128.33K
41
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 89.47
-0.12%
-0.01%
+2.25%
$ 68.70M
$ 5.85K
42
DFDV Staked SOL
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
$ 83.1
-0.12%
-0.01%
+2.52%
$ 64.54M
$ 500.57
43
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,427
-0.06%
-0.01%
+3.27%
$ 62.45M
$ 43.40
44
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.978917
0.00%
0.00%
-1.86%
$ 61.06M
$ 7.05
45
Firelight Staked XRP
Firelight Staked XRP
STXRP
$ 1.018
-0.29%
-0.02%
-5.21%
$ 59.39M
$ 20.24K
46
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.045
0.00%
--
+0.10%
$ 56.10M
$ 1.03
47
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,333.8
-0.16%
-0.02%
-0.15%
$ 48.51M
$ 3.89K
48
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 44.60M
$ 53.89K
49
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 56.81
+1.45%
+0.01%
-0.46%
$ 40.61M
$ 35.26K
50
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.70M
$ 687.87K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Ликвидные стейканные токены и почему они так популярны?
Токены категории Ликвидные стейканные токены представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 169 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $48.77B.
Какой токен из категории Ликвидные стейканные токены демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Ликвидные стейканные токены, отслеживаемых на MEXC, VPLS продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 12.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Ликвидные стейканные токены находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 169 токенов категории Ликвидные стейканные токены, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Ликвидные стейканные токены относятся STETH, WSTETH, WBETH. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Ликвидные стейканные токены?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Ликвидные стейканные токены составляет примерно $48.77B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Ликвидные стейканные токены, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.