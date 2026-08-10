Сегодняшняя цена AurumX

Текущая цена AurumX (UMX) сегодня составляет ₽ 0.19398 с изменением 17.38% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UMX на RUB составляет ₽ 0.19398 за UMX.

На данный момент AurumX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- UMX. В течение последних 24 часов, UMX торговался в диапазоне от ₽ 0.17242 (минимум) до ₽ 0.30776 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе UMX изменился на +7.16% за последний час и на +189.52% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 164,72K.

Рыночная информация AurumX (UMX)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 164,72K₽ 164,72K ₽ 164,72K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 58.19M₽ 58.19M ₽ 58.19M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация AurumX составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 164,72K. Циркулируещее обращение UMX составляет --, а общее предложение – 300000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 58.19M.