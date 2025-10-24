Текущая цена MUTE SWAP by Virtuals сегодня составляет 0,00250566 USD. Следите за обновлениями цены MUTE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MUTE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена MUTE SWAP by Virtuals сегодня составляет 0,00250566 USD. Следите за обновлениями цены MUTE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MUTE прямо сейчас на MEXC.

Цена MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Текущая цена 1 MUTE в USD:

$0,00250566
$0,00250566
+23,80%1D
График цены MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) в реальном времени
Информация о ценах MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+16,82%

+23,88%

-7,55%

-7,55%

Текущая цена MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) составляет $0,00250566. За последние 24 часа MUTE торговался в диапазоне от $ 0,00180532 до $ 0,00250008, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MUTE за все время составляет $ 0,00623595, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MUTE изменился на +16,82% за последний час, на +23,88% за 24 часа и на -7,55% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Текущая рыночная капитализация MUTE SWAP by Virtuals составляет $ 1,00M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MUTE составляет 400,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,51M.

История цен MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) в USD

За сегодня изменение цены MUTE SWAP by Virtuals на USD составило $ +0,00048299.
За последние 30 дней изменение цены MUTE SWAP by Virtuals на USD составило $ +0,0009929171.
За последние 60 дней изменение цены MUTE SWAP by Virtuals на USD составило $ -0,0008534631.
За последние 90 дней изменение цены MUTE SWAP by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00048299+23,88%
30 дней$ +0,0009929171+39,63%
60 дней$ -0,0008534631-34,06%
90 дней$ 0--

Что такое MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Источник MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены MUTE SWAP by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MUTE SWAP by Virtuals.

Проверьте прогноз цены MUTE SWAP by Virtuals!

MUTE на местную валюту

Токеномика MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Понимание токеномики MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MUTE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Сколько стоит MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) на сегодня?
Актуальная цена MUTE в USD – 0,00250566 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MUTE в USD?
Текущая цена MUTE в USD составляет $ 0,00250566. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация MUTE SWAP by Virtuals?
Рыночная капитализация MUTE составляет $ 1,00M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MUTE?
Циркулирующее предложение MUTE составляет 400,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MUTE?
MUTE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00623595 USD.
Какова была минимальная цена MUTE за все время (ATL)?
MUTE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MUTE?
Объем торгов за последние 24 часа для MUTE составляет -- USD.
Вырастет ли MUTE в цене в этом году?
MUTE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MUTE для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.