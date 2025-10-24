Текущая цена Veil Token сегодня составляет 0,073897 USD. Следите за обновлениями цены VEIL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VEIL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Veil Token сегодня составляет 0,073897 USD. Следите за обновлениями цены VEIL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VEIL прямо сейчас на MEXC.

Логотип Veil Token

Цена Veil Token (VEIL)

Не в листинге

Текущая цена 1 VEIL в USD:

$0,073897
$0,073897
-11,80%1D
mexc
USD
График цены Veil Token (VEIL) в реальном времени
Информация о ценах Veil Token (VEIL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,067045
$ 0,067045
Мин 24Ч
$ 0,084334
$ 0,084334
Макс 24Ч

$ 0,067045
$ 0,067045

$ 0,084334
$ 0,084334

$ 0,310953
$ 0,310953

$ 0,02251824
$ 0,02251824

+1,28%

-11,89%

+7,50%

+7,50%

Текущая цена Veil Token (VEIL) составляет $0,073897. За последние 24 часа VEIL торговался в диапазоне от $ 0,067045 до $ 0,084334, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VEIL за все время составляет $ 0,310953, а минимальная – $ 0,02251824.

Что касается краткосрочной динамики, VEIL изменился на +1,28% за последний час, на -11,89% за 24 часа и на +7,50% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Veil Token (VEIL)

$ 4,95M
$ 4,95M

--
--

$ 5,91M
$ 5,91M

67,02M
67,02M

79 999 999,93845622
79 999 999,93845622

Текущая рыночная капитализация Veil Token составляет $ 4,95M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VEIL составляет 67,02M, а общее предложение – 79999999.93845622. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,91M.

История цен Veil Token (VEIL) в USD

За сегодня изменение цены Veil Token на USD составило $ -0,00997213561341912.
За последние 30 дней изменение цены Veil Token на USD составило $ +0,0441262412.
За последние 60 дней изменение цены Veil Token на USD составило $ -0,0233886369.
За последние 90 дней изменение цены Veil Token на USD составило $ +0,023421415370158366.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00997213561341912-11,89%
30 дней$ +0,0441262412+59,71%
60 дней$ -0,0233886369-31,65%
90 дней$ +0,023421415370158366+46,40%

Что такое Veil Token (VEIL)

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users.

Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools.

Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses.

Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

Источник Veil Token (VEIL)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Veil Token (USD)

Сколько будет стоить Veil Token (VEIL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Veil Token (VEIL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Veil Token.

Проверьте прогноз цены Veil Token!

VEIL на местную валюту

Токеномика Veil Token (VEIL)

Понимание токеномики Veil Token (VEIL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VEIL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Veil Token (VEIL)

Сколько стоит Veil Token (VEIL) на сегодня?
Актуальная цена VEIL в USD – 0,073897 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VEIL в USD?
Текущая цена VEIL в USD составляет $ 0,073897. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Veil Token?
Рыночная капитализация VEIL составляет $ 4,95M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VEIL?
Циркулирующее предложение VEIL составляет 67,02M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VEIL?
VEIL достиг максимальной цены (ATH) в 0,310953 USD.
Какова была минимальная цена VEIL за все время (ATL)?
VEIL достиг минимальной цены (ATL) в 0,02251824 USD.
Каков объем торгов VEIL?
Объем торгов за последние 24 часа для VEIL составляет -- USD.
Вырастет ли VEIL в цене в этом году?
VEIL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VEIL для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

