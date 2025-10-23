Что такое NONOS (NOX)

NØNOS ($NOX) is the native token of the first ZeroState Operating System, an new-era OS built entirely in Rust to prioritize security, fairness, and resilience. $NOX powers a decentralized ecosystem that includes zk-capsules for encrypted state portability, onion mesh networking for anonymous communication, and post-identity applications that allow users to interact without exposing personal data. The project is designed as a foundation for next-generation digital infrastructure where privacy, autonomy, and censorship-resistance are guaranteed at the protocol level.

Прогноз цены NONOS (USD)

Сколько будет стоить NONOS (NOX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов NONOS (NOX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для NONOS.

Проверьте прогноз цены NONOS!

NOX на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика NONOS (NOX)

Понимание токеномики NONOS (NOX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NOX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NONOS (NOX) Сколько стоит NONOS (NOX) на сегодня? Актуальная цена NOX в USD – 0,00913801 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NOX в USD? $ 0,00913801 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NOX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация NONOS? Рыночная капитализация NOX составляет $ 7,30M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NOX? Циркулирующее предложение NOX составляет 798,56M USD . Какова была максимальная цена (ATH) NOX? NOX достиг максимальной цены (ATH) в 0,01117559 USD . Какова была минимальная цена NOX за все время (ATL)? NOX достиг минимальной цены (ATL) в 0,0010326 USD . Каков объем торгов NOX? Объем торгов за последние 24 часа для NOX составляет -- USD . Вырастет ли NOX в цене в этом году? NOX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NOX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии NONOS (NOX)