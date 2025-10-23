Текущая цена NONOS сегодня составляет 0,00913801 USD. Следите за обновлениями цены NOX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NOX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена NONOS сегодня составляет 0,00913801 USD. Следите за обновлениями цены NOX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NOX прямо сейчас на MEXC.

Цена NONOS (NOX)

Текущая цена 1 NOX в USD:

$0,00913344
$0,00913344
-3,90%1D
График цены NONOS (NOX) в реальном времени
Информация о ценах NONOS (NOX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00831426
Мин 24Ч
$ 0,00998425
Макс 24Ч

$ 0,00831426
$ 0,00998425
$ 0,01117559
$ 0,0010326
+1,32%

-3,86%

+88,81%

+88,81%

Текущая цена NONOS (NOX) составляет $0,00913801. За последние 24 часа NOX торговался в диапазоне от $ 0,00831426 до $ 0,00998425, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NOX за все время составляет $ 0,01117559, а минимальная – $ 0,0010326.

Что касается краткосрочной динамики, NOX изменился на +1,32% за последний час, на -3,86% за 24 часа и на +88,81% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация NONOS (NOX)

$ 7,30M
--
$ 7,30M
798,56M
798 564 562,3179526
Текущая рыночная капитализация NONOS составляет $ 7,30M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NOX составляет 798,56M, а общее предложение – 798564562.3179526. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,30M.

История цен NONOS (NOX) в USD

За сегодня изменение цены NONOS на USD составило $ -0,000367756132282192.
За последние 30 дней изменение цены NONOS на USD составило $ +0,0258364942.
За последние 60 дней изменение цены NONOS на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены NONOS на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000367756132282192-3,86%
30 дней$ +0,0258364942+282,74%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое NONOS (NOX)

NØNOS ($NOX) is the native token of the first ZeroState Operating System, an new-era OS built entirely in Rust to prioritize security, fairness, and resilience. $NOX powers a decentralized ecosystem that includes zk-capsules for encrypted state portability, onion mesh networking for anonymous communication, and post-identity applications that allow users to interact without exposing personal data. The project is designed as a foundation for next-generation digital infrastructure where privacy, autonomy, and censorship-resistance are guaranteed at the protocol level.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены NONOS (USD)

Сколько будет стоить NONOS (NOX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов NONOS (NOX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для NONOS.

Проверьте прогноз цены NONOS!

NOX на местную валюту

Токеномика NONOS (NOX)

Понимание токеномики NONOS (NOX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NOX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NONOS (NOX)

Сколько стоит NONOS (NOX) на сегодня?
Актуальная цена NOX в USD – 0,00913801 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NOX в USD?
Текущая цена NOX в USD составляет $ 0,00913801. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация NONOS?
Рыночная капитализация NOX составляет $ 7,30M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NOX?
Циркулирующее предложение NOX составляет 798,56M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NOX?
NOX достиг максимальной цены (ATH) в 0,01117559 USD.
Какова была минимальная цена NOX за все время (ATL)?
NOX достиг минимальной цены (ATL) в 0,0010326 USD.
Каков объем торгов NOX?
Объем торгов за последние 24 часа для NOX составляет -- USD.
Вырастет ли NOX в цене в этом году?
NOX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NOX для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.