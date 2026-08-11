Сегодняшняя цена Veilnet

Текущая цена Veilnet (VEILNET) сегодня составляет $ 0 с изменением 8.72% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VEILNET на USD составляет $ 0 за VEILNET.

На данный момент Veilnet занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 36,119, при оборотном предложении 100.00B VEILNET. В течение последних 24 часов, VEILNET торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VEILNET изменился на +0.16% за последний час и на -9.14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Veilnet (VEILNET)

Рыночная капитализация $ 36.12K$ 36.12K $ 36.12K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 36.12K$ 36.12K $ 36.12K Оборотное предложение 100.00B 100.00B 100.00B Общее предложение 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Veilnet составляет $ 36.12K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VEILNET составляет 100.00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 36.12K.